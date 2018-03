Suspenen el concert d'Els Catarres a Girona que inaugurava l'Strenes

El concert inaugural del festival Strenes, previst per aquest dissabte a les 18 h, s'ha suspès. El festival, l'ajuntament i Els Catarres (el grup que havia d'actuar des de dalt de l'oficina de turisme de la Rambla) han pres la decisió de comú acord "en solidaritat als fets que van succeir ahir divendres amb l'empresonament de cinc diputats i l'exili d'un altre". Afegeixen que "avui és un dia trist i que cap de les parts se sent amb ànims per dur a terme cap celebració".

En aquest vídeo, el director d'Strenes, Xavi Pascual, Eric Vergés d'Els Catarres, i el regidor de Cultura, Carles Ribas, expliquen els motius que els han portat ha suspendre el concert.



El passat mes de novembre, l'ajuntament de Girona ja va decidir suspendre alguns actes de les Fires de Girona, entre ells alguns concerts a les barraques de la Copa, i els focs artificials del darrer dia, en motiu dels empresonaments de polítics independentistes.