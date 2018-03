Porta Ferrada completa amb eclecticisme un cartell històric

El degà dels festivals d´estiu de Catalunya, el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, ha presentat avui la resta de la programació per l´edició d´enguany.



Als artistes anteriorment anunciats (Jack Johnson, Caetano Veloso, Txarango, Serrat, Pablo Alboran, Diego el Cigala, Ara Malikian, Rozalen + El Kanka i Ismael Serrano) s´afegeixen ara grans referents internacionals com Maceo Parker, Ruben Blades, Andrei Gavrilov i James Rhodes, sense oblidar artistes nacionals de la talla d´Estopa, Mazoni, Sanjosex, Miquel Abras, Celtas Cortos, Mägo de OZ, Roger Mas, Adrià Puntí i Gerard Quintana.





Entrades a la venda a partir de les 16h. a https://t.co/AjAh2C1uwa pic.twitter.com/SOC3OyUeRc — Porta Ferrada (@PortaFerrada) 27 de marzo de 2018





Singlot, el festival de la comèdia

Cloenda amb l'Electronic Sunset

Aquesta és precisament una de les edicions més polièdriques del certamen estiuenc, que també comptarà amb l´estrena a Catalunya de Fedra, l'obra protagonitzada per Lolita Flores, i l'actuació de la bailaora Sara Baras.En aquest 56 Festival de Porta Ferrada tampoc hi faltarà el ja tradicional espai dedicat a l'humor i la comèdia, el festival Singlot, que enguany celebra la seva quarta edició sota la direcció artística d'Andreu Buenafuente.La cloenda anirà a càrrec d´Electronic Sunset, amb tota una festa protagonitza pel DJ internacional Luciano i que reunirà sobre l´escenari a grans noms de l´electrònica com Edu Imbernon, nous talents com Chelina Manuhutu i artistes locals com Enai.