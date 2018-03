El Festival de la Porta Ferrada suma James Rhodes, Estopa i The Blues Brothers

El 56è Festival de la Porta Ferrada, que se celebrarà a Sant Feliu de Guíxols del 5 de juliol al 18 d'agost, va anunciar ahir que sumarà a la seva programació les actuacions de James Rhodes, Estopa i The Blues Brothers.

Segons va informar en roda de premsa el director artístic del festival, Albert Mallol, la música clàssica estarà especialment present de la mà de James Rhodes, que «mira el piano d'una altra manera», i ha aconseguit apropar al gran públic al repertori clàssic, així com Ara Malikian i la seva aproximació a la clàssica amb un treball indiscutible.

El certamen també acollirà les actuacions de Maceo Parker –en un concert amb la seva banda rítmica–, Rubén Blades –amb la Delgado Salsa Big Band–, Andrei Gavrilov, Sanjosex, Miquel Abras, Celtas Cortos, Mägo de Oz, Gerard Quintana, Roger Mas i Adrià Puntí, en una cinquantena d'espectacles repartits per diferents escenaris de la ciutat.

Aquestes confirmacions se sumen a les ja anunciades de Jack Johnson –que serà l'encarregat d'inaugurar el festival–, Caetano Veloso, Txarango, Joan Manuel Serrat, Pablo Alborán, Diego El Cigala, Ara Malikian, Rozalen + El Kanka i Ismael Serrano.

Mallol va defensar que es tracta d'una de les edicions més polièdriques del certamen estiuenc, que també comptarà amb la presència de la balladora Sara Baras i de l'obra de teatre clàssic Fedra, protagonitzada per Lolita Flores, a més de l'espai dedicat a l'humor i la comèdia Singlot, sota la direcció artística d'Andreu Buenafuente, un apartat, aquest darrer, que es presentarà l'11 de maig en tot detall.

La clausura del festival anirà a càrrec d'Electronic Sunset en una festa protagonitzada per Dj Luciano, que també tindrà una presentació a part per als mitjans de comunicació per la seva dimensió, segons els organitzadors.

La cita tindrà un pressupost d'1,4 milions d'euros, dels quals el 30% són d'aportació pública, i amb la posada a la venda de 42.000 entrades de les quals ja se n'han venut més de 10.000, una xifra que ha estat molt ben valorada per l'organització sobretot tenint en compte que es tracta d'una venda que s'ha fet molt anticipadament.



Cita pionera

Després de cinc anys gestionant el festival, el cofundador de The Project Tito Ramoneda va destacar que aquest festival manté una mirada cap a tots els corrents musicals, la qual cosa la converteix en una cita pionera: «Hem treballat molt», va dir ahir Ramoneda.

Aquestes confirmacions són la columna vertebral del festival amb 37 artistes que actuaran aquest estiu, en una xifra que augmentarà encara a l'espera de concretar la proposta que es farà al Village.

És l'any que més espectacles es programen a Sant Feliu, amb la major concentració d'internacionals a la cita, així com de locals; aquesta Setmana Santa l'organització obrirà les oficines del festival per oferir descomptes presencials a qui vulgui adquirir les entrades.