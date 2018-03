El Sismògraf escalfa motors amb tallers de dansa aquesta Setmana Santa

El festival Sismògraf d'Olot, que es farà del 19 al 22 d'abril, comença a escalfar motors amb dos tallers per a adults i nens que participaran en dos espectacles del certamen. Aprofitant aquests dies de Setmana, el Colectivo Lamajara està assajant 'Labranza Kids. Es tracta d'un espectacle que s'inspira de nou en la identitat rural, els treballs al camp i els seus moviments, tal com ja va fer amb el muntatge que van mostrar l'edició passada. Aquest cop, però, els ballarins són nens d'entre 8 i 13 anys de la comarca. El segon taller que es fa aquests dies és el que imparteixen les companyies Las Lo Las, El Paller i Art Estudi amb adults l'espectacle de dansa aèria 'Fosques'. És un muntatge de dansa aèria sobre "dones injustament ocultades per la història" i es representarà a les Fonts de Sant Roc, amb música en directe i projeccions audiovisuals.