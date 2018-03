Cotarelo s'instal·la a Girona, ciutat «oberta, amb molta llum i la vida a les terrasses»

El catedràtic emèrit de la UNED Ramón Cotarelo, escriptor i traductor, una de les poques veus de la intel·lectualitat espanyola que es declara independentista català, traslladarà pròximament la seva residència de Madrid a Girona, ciutat que en una entrevista amb el Diari de Girona ha qualificat de «tranquil·la, oberta, mediterrània, amb molta claror i molta llum, amb els carrers amples i la vida a les terrasses».

«Girona té un aire francès, com les ciutats del sud de França tenen un aire català, i impacta des del primer moment», diu qui reconeix que Barcelona també era una «molt bona opció», però finalment es va decantar per Girona.

Cotarelo, que els darrers dies ha fet diverses estades a Girona amb la seva companya per tramitar l'escolarització dels seus dos fills, també està gestionant l'empadronament, però encara no té un pis perquè ha de triar un barri en funció de l'escola assignada.

Activista a la xarxa amb el blog Palinuro, Cotarelo recorda que a la dècada del 1980 va haver de visitar diverses ocasions Girona com a vicerector de la UNED, i conserva un «immillorable record del que aleshores era acalde, Joaquim Nadal».

Qui va ser professor de polítics de la nova esquerra espanyola, com ara Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón, està en plena campanya de presentació del seu darrer assaig polític, España quedó atrás, que presentarà a Girona en un acte amb l'expresident Artur Mas el pròxim mes de maig, segons els dos han acordat. «Això si els dos no entrem a presó», diu en to irònic i crític, contrari a les mesures judicials contra polítics catalans.

Cotarelo va anar en última posició a les llistes d'ERC a les passades eleccions del 21-D al Parlament, però descarta cap possibilitat de concórrer a una llista municipal perquè «jo no tinc una filiació de partit» i també perquè el seu suport a l'independentisme «passa per formes simbòliques» i de cap manera executives.

«El meu horitzó no passa de prestar suport moral. És més, espero que a les pròximes eleccions, que per bé o per mal es produiran dintre de dos o tres mesos, hi hagi una llista de país», diu en referència a les eleccions anticipades que hi pot haver al Parlament.

Preguntat pel paper dels intel·lectuals i l'esquerra espanyola en el conflicte amb Catalunya, Cotarelo respon: «S'han absentat. Estan al servei d'una de les parts però sense voler confessar-ho. L'esquerra espanyola no vol confessar que no és republicana sinó monàrquica. I els fot molt que l'independentisme català, tot ell i no només el d'esquerres, sigui republicà».

El pensador explica que la funció de l'intel·lectual «és elaborar idees i donar marcs conceptuals perquè la gent pugui moure's. Doncs ara callen tots, quan és el moment que haurien de respondre més», lamenta.

«Si l'independentisme aconsegueix els seus objectius, i estic segur que els aconseguirà, els espanyols s'hauran quedat sense país. Potser que es posin a elaborar, no? A fer propostes».

Per a Cotarelo, la teoria de la conllevancia de José Ortega y Gasset no va enlloc perquè vol dir «aguantar un altre al qual no pots eliminar». «Fa venir ganes de plorar», conclou.