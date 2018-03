Els gironins Näos viatgen al passat tot circulant pel futur amb el seu primer àlbum

Ancient Era és el títol que el jove quintet gironí Näos ha triat per batejar-se discogràficament. Un àlbum llançat a finals del passat mes de febrer i que aquesta nit, a partir de les 23.00 h, presentaran per primera vegada en directe a la sala Yeah! Indie Club de la ciutat de Girona. Temps tindrem per exclamar allò de «m'agradava més el primer disc», però de moment no és complicat gaudir dels vuit talls carregats de cruixents riffs de guitarra, una precisa dosi d'èpica vocal, melodies que aconsegueixen enganxar i aquell regust de l'enyorat rock dels noranta. Un viatge al més pur estil de Marty McFly a la famosa saga cinematogràfica Back to the Future, viatjant al passat, però circulant per les autopistes del present i el futur.

Iván Olivé (veu principal), Juan Cruz Barrios (guitarra i veus), Ferran Puig (bateria i veus), Pau Saguer (teclats i veus) i David Flores (baix i veus) integren aquest projecte nascut a la primavera de 2016 i amb influències molt diverses –entre les quals citen Muse, Danny Elfman, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Incubus, Wilco, Eruca Sativa o David Bowie– que, no obstant això, ha sabut articular molt abans del que ho fan altres bandes un so propi i reconeixible.

Una característica que es nota ben aviat en aquest debut en llarga durada enregistrat l'estiu de l'any passat als Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols, produït per Borja Pérez (Jamie 4 President) i mesclat per Santi Garcia (No More Lies).

«Als Ultramarinos ens hi vam sentir molt a gust, atès que vam tenir accés a material professional i a instruments diferents, poc habituals en altres llocs, com un harmònium –instrument de vent accionat amb unes manxes i un teclat– per exemple», recorda Juan Cruz Barrios sobre el procés de gravació del disc, que es va desenvolupar al llarg de nou dies.

Sobre el títol del treball, el baixista del grup explica que Ancient Era és la metàfora en la qual ens vam inspirar, perquè no només pensem en la música actual sinó també en la manera en què es feia abans». Una forma de definir el conjunt de cançons que integren aquest disc, amb una durada de trenta minuts, però també de marcar clarament quines són les coordenades sobre les quals gira aquest ambiciós projecte, nascut amb ganes de fer sonar més guitarres a la demarcació gironina i, de pas, allà on se'ls vulgui escoltar.



Reptes a l'estudi



Les emocions, els petits drames quotidians o les aventures viscudes i pendents de viure centren part de les lletres d'un disc amb personalitat, que, a part del seu vessant més elèctric, també inclou arranjaments orquestrals a mida per a cançons com Lyria.

Unes capes melòdiques per a les quals el grup va comptar amb la presència, a l'estudi de gravació, de diverses col·laboracions. «Vam contactar amb els músics, que eren amics nostres i tenien ganes de venir a gravar. Tot i tenir les nostres idees clares, ells van suggerir les seves i el resultat s'escolta al disc», explica Juan Cruz.

Tot i que encara els queda molt de recorregut amb aquest Ancient Era sota el braç, Näos no deixen de pensar en el futur. «De moment estem gaudint del naixement d'aquest disc. Com a músics és impossible evitar que es creïn noves idees, però encara no pensem en un segon treball, malgrat que de ganes no en falten», afegeix el baixista sobre el futur més immediat de la banda.



Finalistes de l'INTRO



El concert d'aquesta nit al Yeah! de Girona –local en el qual el quintet ja va debutar en directe el gener de l'any passat– serà el primer d'una setmana en la qual Näos també s'enfrontarà a la primera eliminatòria del concurs de música emergent INTRO, que se celebrarà dijous vinent, dia 5 d'abril, a les 19.30 h a l'Espai Marfà. En aquesta fase, el grup es veurà les cares amb les formacions Mimetic Theory, Pangea Time i Worth.