Un llibre de llocs fantàstics situa a la Costa Brava Malica, ciutat submergida

Entre els diferents llocs descrits a El gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya, destaca Malica, una població submergida a prop de la Costa Brava. Joan de Déu, un dels autors del llibre, ha apuntat que la tradició diu que antigament peixos i persones vivien en harmonia a Malica. Ha destacat altres llocs com Mirmanda, als Pirineus Orientals i la Plana del Rosselló, «una ciutat feta per les fades a través dels gegants que la van construir», de la qual ja el gran escriptor Jacint Verdaguer en va fer referència a Canigó.

L'escriptor Joan de Déu i la il·lustradora Maria Padilla van publicar l'any passat El gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya amb l'editorial Comanegra. Un any després, han tornat a unir les seves forces per publicar un atles fantàstic que agrupa, per primera vegada, els paratges catalans de llegenda: El gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.

El llibre descobreix una trentena de paratges de llegenda concebuts pels catalans i ubicats arreu del país.

Joan de Déu ha explicat que «és un viatge geogràfic, una mena d'atles on en lloc de les comarques i les capitals tradicionals, trobes llocs que en la tradició catalana són de llegenda per diferents situacions com ciutats submergides al mar o amagades dins de llacs del Pirineu».

Joan de Déu ha creat aquest mapa del fantàstic des de la llegenda i la mítica. Quan Joan de Déu i Comanegra van acordar fer el primer llibre sobre les criatures fantàstiques de Catalunya, l'escriptor va suggerir a l'editorial una altra idea que li rondava centrada en els indrets fantàstics del món com Xanadú, l'Atlàntida o el Dorado. Comanegra li van proposar fer-ho però vinculat a Catalunya.