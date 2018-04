La Diputació s'incorpora al Museu Thyssen de Sant Feliu, que obrirà portes el 2020

Obres cabdals de la pintura com "La catedral dels pobres", de Joaquim Mir, o "Mediterrània", de Joaquim Sunyer, s'exhibiran a partir del 2020 a la col·lecció permanent del nou Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols que, segons va anunciar ahir el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, comptarà amb el suport econòmic de la institució per pagar les obres i també amb la seva incorporació al patronat de la futura pinacoteca.

"La Diputació participarà en la construcció de l'edifici i formarà part del patronat d'un museu de gran importància per al conjunt de les comarques gironines i de referència mundial", va dir Pere Vila en una roda de premsa que va comptar amb la participació de la baronessa Thyssen, ahir a Girona, a la seu de la Diputació.

Vila va explicar que els pròxims mesos es detallarà l'aportació de la Diputació a un projecte que, segons l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, que també va participar a l'acte, tindrà un cost total aproximat de 7 milions i serà "liderat per l'ajuntament".

Motas va avançar un calendari que preveu presentar el projecte executiu d'obres abans d'aquest estiu, realitzar les obres al llarg d'un any i inaugurar a l'estiu del 2020. Els pròxims dies s'obrirà el concurs públic per rebre propostes arquitectòniques de projecte executiu.

Després de les diferents seus i diferents projectes descartats els darrers anys, el Museu Thyssen s'emplaçarà a l'antic edifici del Monestir, que a més de la reforma d'una de les seves parts, veurà com es construeix un cos d'edifici nou. L'Ajuntament ja va efectuar la compra dels jardins per incorporar-los al projecte.

Carles Motas va recordar que el 20 de juliol passat es va signar amb la baronessa la cessió permanent de la seva col·lecció de pintura catalana, formada per unes 140 obres dels segles XIX i XX, i que precisament aquests dies s'han donat per finalitzades les prospeccions arqueològiques a l'edifici, sense que hagi aparegut cap imprevist.

"El museu de Sant Feliu és un projecte de país que formarà part de la galàxia Thyssen juntament amb els museus Thyssen de Madrid, Màlaga i Andorra", va afirmar l'alcalde, que fa tot just 10 dies va visitar el Museu de Màlaga, un projecte que "ha tingut un gran impacte econòmic i ha contribuït a revitalitzar un barri degradat" i que "esperem que a Sant Feliu tingui també uns efectes positius".

Motas va informar que no s'ha fet per ara cap gestió perquè el Govern de l'estat formi part del projecte i, en canvi, sí s'espera la incorporació de la Generalitat, per a la qual cosa cal esperar la formació de govern. De fet, els tres darrers consellers de Cultura, Ferran Mascarell, Santi Vila i Lluís Puig són coneixedors del projecte i es van comprometre a participar-hi.

Carmen Thyssen, per la seva part, va explicar que "tots" els alcaldes de Sant Feliu han tingut al pensament fer aquest museu amb la col·lecció Thyssen, que té "els millors quadres de pintura catalana que hi ha al món".

La col·leccionista d'art va dir que té com a referent la història triomfadora del Museu Dalí, i va afegir que el Museu Thyssen d'Andorra, inaugurat fa un any, és petit, però apareix entre les 10 primeres recomanacions a la "premsa mundial", va dir.

La baronessa va assegurar que la col·laboració dels altres museus Thyssen amb Sant Feliu "serà total" i va assegurar que es podran fer "grans exposicions temporals" que contribuiran a tenir un museu viu. De fet, els directors artístics dels museus de Màlaga i Madrid formen part del patronat del Museu de Sant Feliu.

Mentrestant, com cada estiu, el Monestir guixolenc acollirà una gran exposició Thyssen, només que aquest any s'avançarà un mes, va informar Carles Motas.