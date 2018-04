Una mostra defensa que rere els festivals de clàssica hi ha una societat creativa

El crític i historiador de la música Jorge de Persia, comissari d'una exposició sobre més de 50 festivals de música clàssica a Catalunya, defensa que rere la creació d'aquests festivals hi ha «una societat dinàmica i creativa», a diferència d'altres indrets de l'Estat espanyol, on els festivals van ser creats des de dalt, a instàncies de l'administració.

Jorge de Persia posa com a exemple la Shubertíada de Vilabertran, creada per Joventuts Musicals de Figueres: «Els mateixos socis netejaven l'església de Vilabertran fent una feina artesanal, i ara el festival és internacional».

Crític musical de La Vanguardia, de Persia també cita en declaracions al Diari de Girona el cas del festival de Torroella de Montgrí, on «han creat un públic a partir d'uns objectius culturals».

Són festivals que han nascut «des de baix» i en tot cas amb el suport de l'administració, en contrast amb festivals com els de Granada o Santander, «organitzats des d'instàncies del govern».

L'exposició Temps d'il·lusió, temps de reflexió. Festivals d'estiu de música clàssica, organitzada per la Generalitat, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura, quedarà inaugurada demà al Palau Robert de Barcelona, on es podrà visitar fins el 30 de juny, per iniciar després una itinerància d'estiu que la portarà a festivals com els de Peralada i Vilabertran.

Des de la dècada dels 80 s'han organitzat a tot Catalunya més d'una cinquantena de festivals a diversos pobles i comarques, una iniciativa, en la majoria dels casos, de col·lectius professionals o socials locals.

Una tasca que ha afavorit la creació i el desenvolupament d'escoles de música, de grups musicals i una generació de joves intèrprets.

D'aquells anys arriben festivals com els del Castell de Peralada, Torroella de Montgrí, la Schubertíada a Vilabertran, el Festival Pau Casals del Vendrell o el Festival Internacional de Cambrils, que ja es troben en el mapa internacional.

I els darrers anys han sorgit veus noves com el Festival de Música Antiga dels Pirineus o Nits de Clàssica, a Girona. Més de seixanta anys han passat des del primer Festival creat a S'agaró, i seixanta del de la Porta Ferrada.

Com reconeix de Persia, les comarques gironines tenen «un paper molt important» en una exposició que també parla «del descobriment de la Costa Brava, el turisme, el protagonisme de Josep Pla o la construcció del castell de Cap Roig», diu el comissari, i aclareix que festivals com l'actual de Cap Roig, tot i ser esmentats, no formen part d'una mostra dedicada a música clàssica.

De Persia ha explicat que, «des d'una perspectiva crítica, el panorama ha canviat molt, perquè, si a la dècada de 1980 els festivals eren en temps d'il·lusió, ara els festivals són quasi empreses». «La música clàssica cada vegada hi és menys present i s'obren a altres gèneres per trobar més públic».

La mostra es divideix en tres apartats. El primer va des del 1940 fins al 1980. El segon ocupa la dècada de 1980 i 1990. I el tercer arriba fins els nostres dies.

Nascut a Buenos Aires, Jorge de Persia va estudiar a Brussel·les, va viure a Madrid i a Granada i després es va traslladar a Catalunya, de manera que coneix bé la geografia de la qual parla.

Altres festivals gironins inclosos a l'exposició són: 1963 - Conciertos de Verano a Palafrugell (Calella i Llafranc), 1966 - Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, 1968 - Festival de Calonge (actual Interludi), 1970 - Festival de Cadaqués, 1977 - Begur. Concerts d'Estiu, 1978 - Festival del Mil·lenari del Monestir de Ripoll, 1978 - Sant Hilari Sacalm. Cicle de Concerts d'Estiu, 1980 - Festival de Música de Ripoll, 1980 - Concerts d'Estiu. Festival Internacional de Música de Girona.

També: 1981 - Festival Internacional de Música de l'Empordà. Vilabertran, 1982 - Festival Internacional de Música Vila de Llìvia, 1983 - Cicle de Música a Sant Joan de les Abadesses, 1984 - Festival Issac Albéniz de Camprodon, 1988 - Festival de Música Sant Pere Pescador, i 1991 - Castelló d'Empúries. Festival Terra de Trobadors, 1994 - Festival Internacional de Música de Tossa del Mar, 1996 - Fòrum de Santa Cristina d'Aro, 2000 - Girona. Festival de Músiques Religioses del Món, 2001 - Festival de Música de Sant Pere de Roda, 2001 - Sant Joan de les Abadesses. Festival del Comte Arnau, 2001 - Festival de la Vall de Camprodon, 2011 - Festival de Música Antiga dels Pirineus, 2011 - Cervià de Ter. «Cervià Antic» i 2012 - Girona. Nits de Clàssica.