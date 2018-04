La Fundació Casamor té la casa en venda, abandona Navata i subhasta obres d'art

La Fundació Casamor de Navata ha posat la casa a la venda i també ha tret a subhasta algunes obres de la col·lecció d'art que va fundar el conegut artista Anton Casamor d'Espona, nascut a Barcelona el 1907 i mort a Cervià de Ter el 1979, autor de dues de les escultures de sants de la façana de la Catedral de Girona.

Fonts de la fundació preguntades per aquest diari han informat que l'entitat abandonarà la vila empordanesa de Navata, on ha desenvolupat la seva activitat durant anys, per traslladar-se a «un altre indret de Catalunya», sense voler precisar més.

Aquestes fonts han informat que la casa de Navata, una finca urbana que fa una dècada va ser objecte d'unes obres de restauració i ampliació, està «en procés de venda», i la col·lecció d'art que al seu interior conserva es traslladarà a una altra ciutat.

L'actual propietari és Carlos María Casamor, president de la Fundació, nebot d'Anton Casamor, que resideix habitualment a Barcelona.

Una part de la col·lecció es podrà adquirir en una subhasta d'art el proper dia 11 d'abril a la prestigiosa casa londinenca Bonhams, que mostra les peces i el valor econòmic estimat en un catàleg al seu portal a internet.

En concret, segons fons de la Fundació Casamor, es posaran a la venda unes «peces molt concretes firmades pel mateix Anton Casamor» i també obres de la seva col·lecció, ja que l'artista, a més de crear, col·leccionava art.

Amb el títol Els continguts d'una Masia Catalana, Bonhams posarà a la venda pintures i escultures que daten del segle XII al XX.

Casamor, que era amic de Salvador Dalí, és considerat un gran exponent del Noucentisme català. El seu encàrrec més notable van ser les figures de Sant Josep i Sant Jaume, que es poden veure a la façana la catedral de Girona.

En la col·lecció privada que sortirà a licitació a la capital britànica hi ha una obra del taller d'Il Guercino, La Verge amb el Nen i els Sants Patrons de Mòdena: Sant Joan Baptista, Pere el Màrtir, Jorge i Geminiano, valorada entre 20.000 i 30.000 lliures (22.880 i 34.320 euros).

Altres peces són L'Anunciació, atribuïda a Francisco de Comontes, de mitjans del segle XVI, o una figura de la Mare de Déu de Trapani, del segle XV, totes dues amb un valor d'entre 20.000 i 30.000 lliures (22.880 i 34.320 euros).

Charlie Thomas, especialista i director de col·leccions privades de la casa londinenca, ha dit que «la subhasta és una oportunitat fantàstica per adquirir peces que van inspirar l'artista i obres del propi mestre».