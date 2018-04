Temporada Alta tira endavant la programació pel 2018

El festival Temporada Alta que se celebra a finals d'any entre Girona i Salt tira endavant la programació del 2018, malgrat les incerteses judicials que n'amenacen la seva celebració. Des de la direcció reconeixen que compten amb un "cert marge de tranquil·litat", ja que un jutge va acceptar les al·legacions que es van presentar, en relació al pagament de l'IVA que exigia Hisenda. Una xifra que s'enfilava fins al 1,4 milions, i que el festival no podia assumir. L'adjunt a la direcció artística del certamen, Narcís Puig, està "convençut" que la justícia els donarà la raó. Per això, diu Puig, no poden fer res més que "seguir treballant amb normalitat". De fet, aquest dijous ja s'han presentat els primers tres espectacles de la nova edició i s'han començat a vendre entrades a través de la web de Temporada Alta.