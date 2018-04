Luz Casal posa en marxa l'Strenes en un cap de setmana ple de concerts

La cantant gallega Luz Casal va actuar ahir per primera vegada al Teatre Municipal de Girona per presentar el seu nou disc, Que corra el aire, en un dels concerts de la jornada inaugural de l'Strenes, que presenta un programa farcit aquest primer cap de setmana de festival.

Avui dissabte hi haurà també les actuacions de Roger Mas, Xarim Aresté i Caritat Humana, mentre que per demà diumenge hi ha previst el concert de Caritat Humana.

A més de Luz Casal, el festival va oferir la nit de divendres els espectacles de Xavi Sàrria, Joanjo Bosch i Auxili.