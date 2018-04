Roger Mas torna a l'Strenes de Girona amb nou treball

El Teatre Municipal de Girona ha omplert bona part de les seves localitats en la presentació de 'Parnàs', el nou treball del cantautor de Solsona Roger Mas. Dues hores de concert, que s'ha dividit en dues parts, on Mas ha repassat els quinze temes del seu nou treball, a més de clàssics de la seva carrera. A 'Parnàs', el cantautor torna a retre un homenatge a la poesia, en especial a aquells autors que han estat referència per a ell, com Maragall o Martí i Pol. L'espectacle ha arrencat amb 'La Margera' i ha seguit amb un dels nous temes del darrer disc, 'Si dolce il tormento', en un record que Mas fa a Monteverdi. La del músic solsoní era una "aposta segura" per a l'Strenes, i és que de fet, l'artista ja havia visitat el festival anteriorment. "Amb 'Parnàs' ha tornat el millor de Roger Mas", ha expressat el director del certamen, Xavi Pascual, que ha definit el cantautor com "un dels millors músics" catalans.

Els seguidors de Roger Mas esperaven amb ganes la nova proposta del solsoní al Festival Strenes de Girona. Molts reconeixien que ja l'havien escoltat però volien veure la posada en escena d'un espectacle, 'Parnàs', que torna a ser un homenatge a la poesia a través de la música. Un disc que permet recuperar "el millor" de l'artista, explica el director de l'Strenes, Xavi Pascual. Després d'encadenar tretze cançons entre elles, 'Caminant' o 'Mira'm als ulls', el cantautor ha fet una mitja part que ha estat el preludi d'un final de concert íntim, proper i amb constants ovacions.

'Jordi', i una de les noves i més aplaudides peces, 'Soleiada', han servit per arrencar una segona part del concert on s'han escoltat alguns dels èxits d''Irredempt', l'anterior disc de Mas. Així, 'Cor de metall' o 'Ruïnes d'Empúries', han sonat just abans de tancar l'actuació amb tres bisos, l'últim un 'Sopluig dolcíssim', un dels temes més aplaudits.

La de Roger Mas ha estat una més de les propostes que l'Strenes presentava en el seu primer cap de setmana de concerts – la inauguració es va cancel·lar pels empresonaments dels consellers destituïts -. A les deu de la nit a l'Auditori de la Mercè era l'exlíder d'Standstill, Enric Montefusco, qui presentava disc.

Just una hora abans al Museu d'Art de Girona era el torn de l'antic guitarra de Sopa de Cabra, Xarim Aresté, que portava a l'escenari 'Polinèsies', un disc que retorna Aresté a la intimitat, i on cada cançó és "independent de l'altra". La nit l'ha tancat el polifacètic Jaïr Domínguez i la seva banda, Caritat humana, a l'Auditori de la Mercè.

Tot plegat després d'una gran estrena de festival que divendres va rebre el seu primer gran nom. Luz Casal va visitar Girona per presentar "Que corra el aire". El nou treball de la cantant gallega va omplir el Tetare Municipal de Girona que va ovacionar l'artista en diverses ocasions. Una d'elles després d'interpretar el 'Boig per tu' de Sau. "Creiem que havíem de portar algú de la resta de l'Estat que a més és proper a la qüestió catalana, i la Luz era perfecte", comenta Pascual.



Molt content amb el ritme de venda d'entrades

Xavi Pascual ha explicat que des del festival estan "molt satisfets" del ritme de venda d'entrades. El director destaca que aquest any han arrencat amb un 76% de les localitats exhaurides, la xifra més alta de totes les edicions de l'Strenes.

"A mi m'agrada dir que només queda el 24% d'entrades disponibles, però la veritat és que estem molt contents amb la resposta de la gent", assenyala Pascual. A més, el director del festival recorda que aquest any hi ha més concerts i més localitats que mai. "Vam pensar que podríem punxar, però per sort la gent ens ha desmentit", ha reblat



Valtonyc i els empresonaments

L'edició d'aquest 2018 també comporta un cert punt de protesta en relació als empresonaments dels consellers destituïts i dels 'Jordis'. Pascual ha defensat la suspensió del concert inaugural d'Els Catarres al Terrat de l'Oficina de Turisme, i que era el més multitudinari dels actes. "Vam plantejar si l'ajornàvem però volíem que tingués un pes i un sentit", ha explicat.

El director de l'Strenes també ha reivindicat la programació de Valtonyc al festival, com un acte de protesta pel seu empresonament, i en defensa de la llibertat d'expressió. "Un festival no es pot quedar sense fer res quan demanen presó a un noi per escriure cançons", ha conclòs.