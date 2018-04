Arriba a Girona l'«Homenatge a la Pau» d'Hélène Yousse i Johannes Zacherl

Seguir alegrement la crida consumista i festivalera de l'Europa oficial no és fàcil mentre a les ribes del vell continent s'apilonen cadàvers de refugiats naufragats en barques de goma. Davant la impossibilitat de presentar-se personalment a l'escena del crim a salvar vides, els artistes Hélène Yousse i Johannes Zacherl han donat sortida a la seva desesperació creant l'exposició Homenatge a la pau, que ja s'ha vist a Brussel·les i a Rochefort, i que avui a les 7 de la tarda ha quedat inaugurada a la galeria Dual de Girona, emmarcada en el programa del Dia Internacional de l'Art.

La francesa Hélène Yousse i l'alemany Johannes Zacherl són una parella que va viure 23 anys a Gaüses, al terme empordanès de Vilopriu, però fa 4 anys van decidir marxar a la localitat francesa de Rochefort, on tant la iniciativa pública com la privada els permet mentenir una vida d'artista que a l'Estat espanyol s'havia fet impossible, segons asseguren, arran de «les retallades i la crisi».

«És un gran plaer poder tornar a Girona i fer aquesta exposició. Aquesta és la terra del nostre debut i creixement com artistes», expliquen en companyia del seu fill Theo, nascut a la casa de Gaüses que encara conserven i on fan estades temporals.

Yousse presenta en aquesta mostra algunes de les seves característiques escultures de dones i de nens per evocar «el patiment europeu pels refugiats».

«Aquesta gent no és una estadística, tenen un nom, una família, una història, una esperança i si venen és perquè busquen una vida millor. Són éssers humans», conclou, com enfadada per haver de reivindicar el que a totes llums és una evidència inexplicablement negligida. «Són persones».

A més d'algunes escultures de gran format, Yousse presenta petites figures elaborades en terracota, acolorides amb pigments, i tancades dins antigues gàbies d'ocell que l'artista ha anat arreplegant al llarg de la vida, algunes d'elles en l'etapa empordanesa.

La pintura de Zacherl exhibida aquí parteix procés multimèdia de treball. El pintor ha fotografiat detalls d'una seva gran obra mural, de 4x3 metres, que no es troba a Girona, i que forma part de la col·lecció personal de l'artista. I és que neix d'una experiència íntima. La va pintar l'hivern passat després d'un dur ingrès hospitalari per una triple perforació d'estómac.

«Fruit de la sedació, vaig somniar obsessivament els gravats de Goya, Els desastres de la guerra, que es barrejaven al meu cervell amb les notícies del nen mort a la sorra de la platja a Lampedusa, o les víctimes de la guerra de Síria», explica emocionat.

El resultat són aquestes fotografies retocades amb pinzell de manera que esdevenen una combinació d'obra seriada i a la vegada obra única.

Dolors Gras, galerista



La galerista Dolors Gras es mostra entusiasmada amb la presència de Yousse i Zacherl a la seva galeria i recorda que la revista d'art francesa Artension ha situat els dos artistes en la llista dels 725 artistes vius més importants del moment en l'àmbit mundial.

Hélène Yousse i Johannes Zacherl tenen actualment la seva activitat a Rochefort, on hi ha «molta feina» i poden participar en nombrosos projectes.