Artistes i professionals reclamen un nou model cultural per Girona

Artistes i professionals reclamen un nou model cultural per Girona

Un grup d´artistes, activistes, professionals i persones vinculades al món de la cultura de Girona han signat un manifest en el qual reivindiquen «una transformació del model cultural que s´ha impulsat en els últims anys a la ciutat» i, també, que es fixin objectius a mitjà i llarg termini. Des del seu punt de vista, el model actual se sustenta en festivals, uns esdeveniments que consideren cars, puntuals, d´exhibició i encarats a la promoció turística.

«Avui –argumenten–, la ciutat destina prop d´un milió d´euros públics per dotacions a empreses que organitzen festivals, mentre les polítiques de promoció de la creació i la formació es queden en menys de la meitat»; un desequilibri que afirmen que també es produeix entre els promotors, «d´acord amb si ets propietari d´un dels grans festivals o no».

El manifest, que han signat inicialment una setantena de persones i sis associacions, acusa l´Ajuntament de Girona de no haver impulsat «cap proposta global per promoure la creació i la formació cultural» –fora del que ja estava determinat– en els últims tres anys.

Els sotasignats critiquen que s´hagi perdut la biblioteca al centre de la ciutat; que no hi hagi «un projecte cultural global pel futur Modern»; que no s´hagi concretat la connexió entre el Museu d´Art, amb la col·lecció Santos Torroella, i el teixit artístic local; i que l´Auditori segueixi sense un director que el coordini i el promogui.

El document, que s'ha presentat aquest dissabte al matí, també reclama un pressupost estable i condicions laborals dignes per al personal dels nous equipaments culturals.

D´altra banda, els promotors del manifest defensen l´impuls de la cultura de petit format que organitzen entitats i espais culturals i que, segons lamenten, resta invisibilitzada; així com també demanen suport i espais perquè el teixit associatiu pugui organitzar activitats culturals. «Els últims anys l´Ajuntament ha sigut incapaç de trobar fórmules estables per garantir una programació segura i sense penalitzacions en aquests espais», denuncien.

La necessitat de formació i de promoció de la creació cultural són un altre eix destacat del manifest. Com també ho és la petició de descentralitzar l´oferta i de treballar perquè tothom pugui accedir a la cultura, unes línies que –segons remarquen– s´han de desenvolupar en «connexió imprescindible amb l´educació i la igualtat real d´oportunitats».

La presentació del manifest s'ha complementat amb un col·loqui a la Rosaleda, a la devesa de Girona, en el qual han participat l'artista Roser Bover, la músic i cantant de les Anxovetes Marta Pérez, l'editor de «Periscopi» Aniol Rafel i l'autor i director de teatre Ferran Joanmiquel.

En el debat s'ha reflexionat al voltant de la situació dels creadors gironins i les mancances d'ajuts i infraestructures en aquest camp, de les polítiques culturals del govern i de la necessitat d'implicar el món educatiu en la formació i la creació cultural, entre d'altres qüestions.