La banda original Sau ret homenatge als 30 anys del grup en un emotiu concert al festival Strenes

La banda original de Sau ha tornat als escenaris aquest divendres i ha donat el tret de sortida a la gira SAU30 amb un concert en el marc del festival Strenes. La sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona s'ha omplert per retre homenatge a la formació, que enguany celebra els 30 anys i que ha ofert una emotiva actuació on han volgut fer un "viatge en el temps" repassant les principals cançons que han marcat la història del grup. L'espectacle ha arrencat amb 'Res semblant a res' i ha continuat amb temes com 'Tornar a començar' o 'Ara o mai'. Tampoc hi han faltat cançons tant conegudes com 'No he nascut per militar', 'Tren de mitjanit' o 'Envia'm un àngel'. El grup s'ha reservat per al final la cançó més esperada, 'Boig per tu', que ha rebut una forta ovació. La formació ha endegat avui la gira que els portarà per altres ciutats catalanes i que es tancarà al Gran Teatre del Liceu a Barcelona l'1 de març de 2019.

Tres dècades després de la creació d'un dels grups pioners del rock en català, Sau ha tornat als escenaris i ho ha fet en el marc del festival Strenes. Els músics, tècnics de so, llums, mànagers i muntadors d'escenaris que conformaven la mítica banda s'han reunit de nou en una gira que arrenca aquest divendres i que oferirà diversos concerts a d'altres punts, que encara no s'han desvetllat. El retorn compta amb la incorporació del cantant mataroní Jonathan Argüelles com a vocalista, al costat de l'altre líder de la banda, Pep Sala.

Les entrades per assistir a l'actuació a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona es van exhaurir en només tres setmanes i aquest divendres al vespre més d'un miler d'assistents esperaven amb ganes que la banda actués. L'espectacle prometia ser un repàs i un homenatge a la trajectòria d'aquest mític grup que a finals dels 80 i dels 90 es va convertir en un dels grups principals de l'escena musical catalana. Precisament, just quan se celebren 30 anys de la seva creació. I, per això, la posada en escena (ideada pel tècnic de llums, Lluís Martí) ha posat tots els ingredients i es cançons més destacades per fer-ho possible.

El concert ha arrencat poc després de les nou del vespre –i entre forts aplaudiments- amb l'audició de diverses notícies simulant el retorn a un concert que el grup va protagonitzar a Montjuïc. També amb unes paraules de Sala en record de Carles Sabater.

La primera cançó, 'Res semblant a res'. Al llarg de gairebé tres hores d'actuació, que s'ha dividit en dues parts, la mítica banda ha fet un repàs dels principals temes que els van fer famosos a finals dels 80. Entre ells, 'No he nascut per militar', 'No volíem fer-nos grans', 'Tu encens el meu foc'. Amb 'Tren de mitjanit' o 'Envia'm un àngel' el públic s'ha posat dempeus i ja no ha deixat de corejar algunes de les cançons que van marcar tota una era.

Tampoc hi ha faltat altres temes com 'És inútil continuar', 'Me'n torno a Sau' o 'Foc al cos'. La formació ha buscat la complicitat amb el públic assistent al llarg del concert i com no podia ser d'una altra manera, han guardat per al final la cançó més esperada: 'Boig per tu'. Enmig de forts aplaudiments, la banda ha interpretat el tema que sempre els acompanyarà i que ja forma part de la banda sonora de tota una època.

"Un viatge en el temps"

El cantant Pep Sala ha explicat que el muntatge es va gestar l'any passat en un concert que, sense voler-ho, es va acabar convertint "en el primer concert de Sau trenta anys després al mateix lloc", a la Tallada. "Vam decidir embolicar-ho una mica més fent un concert, que se'ns ha escapat de les mans i que, finalment, serà un any de concerts", ha dit.

L'espectacle, que recorrerà diferents escenaris catalans fins l'any vinent, està concebut com dos concerts en un. "És com un viatge en el temps", ha dit. Un viatge, ha afegit, ideat des de "l'afecte" i "sobretot, recordant la figura d'en Carles, que sense ell no seríem aquí i el trobem molt a faltar".

Un festival "d'estrenes"

Juntament amb Sau, aquest divendres la cantant Judit Neddermann ha actuat al Teatre Municipal de Girona amb l'estrena del seu darrer treball 'Nua'. Més tard, ha estat el torn de Txarango arrencant la seva nova gira a La Mirona de Salt. Els concerts continuaran demà a l'Auditori amb Morcheeba i Maria del Mar Bonet al Teatre Municipal, entre d'altres.

El certamen va arrencar divendres passat amb el concert de Luz Casal. Ho va fer amb el 76% de les entrades venudes i el cartell de complet per diverses actuacions, entre les quals Txarango, Joan Dausà o el mateix Sau30.