La banda original de Sau ret homenatge als 30 anys del grup en un emotiu concert

La banda original de Sau va tornar als escenaris divendres per donar el tret de sortida a la gira SAU30 amb un concert en el marc del festival Strenes. La sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona es va omplir per retre homenatge a la formació, que enguany celebra els 30 anys i que va oferir una emotiva actuació, un «viatge en el temps» repassant les principals cançons que han marcat la història del grup.

L'espectacle va arrencar amb Res semblant a res i va continuar amb temes com Tornar a començar o Ara o mai. Tampoc hi van faltar cançons tant conegudes com No he nascut per militar, Tren de mitjanit o Envia'm un àngel.

El grup va reservar per al final la cançó més esperada, Boig per tu, que va rebre una forta ovació. La gira els portarà per altres ciutats catalanes i que es tancarà al Gran Teatre del Liceu a Barcelona l'1 de març de 2019.

Els músics, tècnics de so, llums, mànagers i muntadors d'escenaris que conformaven la mítica banda s'han reunit de nou en aquesta gira tres dècades després de la creació d'un dels grups pioners del rock en català. El retorn de Sau és una de les apostes del festival Strenes.