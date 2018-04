Les recomanacions de Sant Jordi dels escriptors gironins

Una reedició, en concret el primer volum de Tots els contes (Club Editor), de Víctor Català, és el llibre més vegades proposat pels dotze escriptors consultats pel Diari de Girona perquè facin la seva recomanació de Sant Jordi.

Sense voluntat d´exhaustivitat, perquè el mercat del llibre és molt abundant i plural, Diari de Girona ha considerat que els escriptors també poden ser prescriptors i ha demanat a dotze autors que proposin cadascun dos títols que no siguin propis.

Maria Mercè Roca, Vicenç Pagès i Narcís Comadira han coincidit a assenyalar la potència creativa de Víctor Català i la riquesa de la llengua popular que usa l´escriptora escalenca en el llibre Tots els contes, que acaba de veure publicat el seu primer volum, a l´espera d´un segon amb més obra de l´autora de Solitud.

La consulta s´ha fet aquesta setmana a dotze escriptors gironins que es decanten en alguns casos per obres d´altres escriptors gironins que presenten novetat aquest Sant Jordi, com Jep Pastells amb la seva Ciutat d´aigua, Martí Gironell amb La força d´un destí, Joan-Lluís Lluís, amb Jo soc aquell que va matar Franco, Premi Sant Jordi d´Òmnium Cultural, o Vicenç Pagés amb el seu Robinson.

No hi falta el darrer premi Casero, Els romanents, de Víctor Garcia Tur, ni la poesia, amb Preqüela, de Josep Domènec, o Canción de Bruma, de Santi Balmes.

Els lectors que es deixin assessorar pels escriptors aquí consultats també hauran de tenir present l´assaig amb títols com Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado, d´Eudald Carbonell i Rosa M. Tristán, o el petit manual amb consells de lluita contra el feixisme Sobre la tirania, de Timothy Snyder.

Clàssics de Mercè Rodoreda, Prudenci Bertrana, Montserrat Roig o Virginia Woolf figuren entre les recomanacions al costat d´apostes sobre fets i reflexions del present convuls com La tardor catalana, de Quim Curbet, basat precisament en articles apareguts els últims mesos al Diari de Girona.

Són només alguns dels milers de títols que el pròxim dilluns, 23 d´abril, es podran adquirir a les llibreries i parades al carrer, en una Diada del Llibre que, segons el Gremi de Llibreters, espera vendre un milió i mig d´exemplars i facturar més de 20 milions d´euros.



Les recomanacions de llibres de Sant Jordi 2018 de Miquel Fañanàs





Ciutat d´aigua (Josep Pastells)

«Un llibre sobre Girona que barreja el conte, la novel·la, la història i els records, i ho fa de manera atractiva i diferent».

La forca d´un desti (Martí Gironell)

«La vida de Ceferino Carrion, el Jean Leon que va fer fortuna als Estats Units i va decidir crear el seu propi vi al Penedés escrita en un relat novel·lat apassionant».



Les recomanacions de Rafel Nadal

L'ordre del dia (Eric Vuillard)

«Premi Goncourt 2017. Cent-trenta set pàgines de literatura d´altissima qualitat, una denúncia inapel·lable de la història europea del segle XX».

La mort i la primavera (Mercè Rodoreda)

«Reeditada el 2017 i ´Les Possessions´ la darrera novel·la de Llúcia Ramis».



Les recomanacions de Dolors Garcia Cornellà

Frankenstein (Mary W. Shelley)

«Coincidint amb els 200 anys de la seva publicació es mereix una relectura per esbandir tòpics i deixar-se arrossegar per la cara més tendra i humana del monstre».

Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado (Eudald Carbonell, Rosa M. Tristan, National Geographic)

«Una apassionant immersió, molt entenedora i entretinguda, pel temple dels fòssils humans més impressionant del món».



Les recomanacions de Maria Mercè Roca

Tots els contes (Víctor Català)

«L'edició és una magnífica ocasió per descobrir o rellegir aquesta escriptora potentissima».

Jo soc aquell que va matar Franco (Joan-Lluiís Lluiís)

«Un bon escriptor del nord de Catalunya i una novel·la prometedora».



Les recomanacions de Núria Martí

El temps de les cireres (Montserrat Roig)

«Perquè és dona i perquè recorda i parla de les pessigolles de la joventut, i d'una ciutat i d'una època grisa i difícil, i perquè ho fa en una llengua ben lligada, magnífica i magnètica».

La tardor catalana (Quim Curbet)

«Perquè és groc per dins i per fora, i perquè la realitat s'hi mostra a través d'un to poètic que atrapa».



Les recomanacions de Toni Sala

Els estranys (Raül Garrigassait)

«Una novel·la impressionant que es pregunta ´quins esquelets ens arrosseguen?´ i confronta la cultura i el caràcter català amb un estrany vingut de Prússia. Un llibre divertidíssim per fer pensar en el moment actual».

Sobre la tirania (Timothy Snyder)

«Un petit manual per saber en quin moment històric ens trobem a Catalunya i al món, a partir de l'experiència històrica, amb consells per la lluita contra el feixisme. Fa de bon acompanyar amb l'últim Goncourt, ´L'ordre del dia´ d'Eric Vuillard, novel·la sobre la implicació dels empresaris en el triomf de Hitler».



Les recomanacions d'Anna Carreras

Cancion de bruma (Santi Balmes)

«Un llibre de poemes que és un viatge a les ciutats interiors i als universos infinits d'un dels grans psiconautes del país».

Permagel (Eva Baltasar)

«Una novel·la de radical poesia on cada cèl·lula es reprodueix a velocitat de la llum».



Les recomanacions de Vicenç Pagès

Tots els contes (Víctor Català)

«Ens posen en contacte amb una llengua riquissima i alhora popular».

Els romanents (Víctor Garcia Tur)

«Es pot entendre com una faula sobre el perill dels ´pares enrotllats´».



Les recomanacions de Mar Bosch

Una cambra pròpia (Virginia Woolf)

«Perquè és un assaig atemporal, bell i valuós que remou i et canvia. És coneguda la frase: ´Una dona ha de tenir diners i una cambra pròpia si ha d'escriure ficció´. Si ha d'escriure ficció o qualsevol altra cosa que vulgui fer enllà de parir, netejar i fer bonic. Imprescindible».

Violeta (Prudenci Bertrana)

«Estem davant d'una petita, trista, delicada i punyent joia de la nostra literatura».



Les recomanacions de Miquel Berga

Les generacions espontànies (Mar Bosch)

«Sàtira ferotge vestida de prosa inventiva i divertida».

Robinson (Vicenc Pagès)

«Llibre d'aventures prodigioses sense sortir d'una habitació. Alta literatura».



Les recomanacions de Martí Gironell

No deixis mai de mirar el cel (Miquel Esteve)

«Novel·la addictiva, intensa, molt ben escrita i amb una estructura de thriller negre i psicològic excepcional».

La fugitiva (Blanca Busquets)

«Traspua una olor de vida –o hauria de dir pudor– extraordinària. La vida embrut, taca, no et deixa indiferent i la Mireia, que ja té meés de noranta anys, torna a traveés dels records a aquella Carena d´on va haver de fugir per no morir asfixiada per l´olor de fusta».



Les recomanacions de Narcís Comadira

Tots els contes (Víctor Català)

«Una festa d´una llengua perduda».

Prequela (Josep Domènec)

«Una poesia intel·ligent i un festival linguístic gens comú».