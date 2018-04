Maria del Mar Bonet omple el Teatre Municipal de Girona en un concert emocionant i reivindicatiu

La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet ha omplert el Teatre Municipal de Girona aquest dissabte en la presentació del seu nou espectacle, 'Què volen aquesta gent', en el marc del Festival Strenes. Ha estat un concert emocionant i molt reivindicatiu. Bonet ha arrencat amb una gran ovació quan ha recordat als empresonats i els que "han hagut de marxa a l'exili". Tot plegat, en un escenari minimalista que compartia amb el guitarra Borja Penalba, i un gran llaç groc al darrere. L'artista ha començat amb una poesia musicada de Ramon Llull, i de seguida han aparegut clàssics dels 50 anys que fa que passa pels escenaris. 'Vida Formantor' i 'Dansa de primavera' han estat algunes de les més aplaudides, d'un repertori que Bonet ha improvisat amb Penalba durant una hora i mitja. Tot plegat per arribar al moment àlgid de la nit quan ha sonat 'Què volen aquesta gent', que els 525 espectadors que han ovacionat entre crits de "llibertat".

Una de les cançons protesta més populars de Catalunya s'ha tornat a escoltar aquest dissabte al Teatre Municipal de Girona. 'Què volen aquesta gent', és, a més, el nou espectacle de Maria del Mar Bonet. Un repertori de cançons que la mallorquina ha presentat al Festival Strenes de Girona, davant d'un públic entregat, i que en diverses ocasions s'ha aixecat de la butaca per reivindicar la llibertat dels "presos polítics", i en favor de la independència

Bonet ha celebrat a Girona 50 anys de carrera en el què per a ella ha estat "un concert especial". "Estem contents per l'aniversari, però ara el país no està per grans celebracions", ha reblat Bonet. La cantautora ha fet un concert molt personal, en el què ha homenatjat personalitats com Ramon Llull, Ovidi Montllor, o amics que han estat importants a la seva vida, i a qui ha dedicat algunes cançons.

Tot plegat en una actuació emotiva i en la què s'ha notat una gran complicitat amb els 525 espectadors que omplien les butaques del teatre gironí. Una complicitat que ha arribat en el moment més àlgid quan Bonet i el guitarra que l'acompanya, Borja Penalba, han fet sonar els primers acords del tema que porta el nom de l'espectacle. 'Què volen aquesta gent', una cançó que l'artista ha lamentat que prengués "tant sentit" actualment. "Tant de bo no fos necessària tocar-la", ha lamentat Bonet.

Morcheeba estrena secció internacional

El grup internacional escollit per Strenes aquesta edició ha estat Morcheeba, que han portat el seu pop a l'Auditori de Girona. Els britànics han repassat els seus grans èxits com 'The sea' i també han mostrat alguns temes nous.

Una hora més tard que Maria del Mar Bonet i Morcheeba, a l'Auditori de La Mercè era el torn d'El petit de Cal Eril, que ha presentat el seu nou disc triangular. Aquest segon cap de setmana d'Strenes el tanca aquest diumenge Macedònia, que actuarà a la Sala Montsalvatge de l'Auditori a les sis de la tarda.

Un públic sènior

La programació de Maria del Mar Bonet encaixa en l'aposta que ha fet el Festival Strenes per atraure un públic d'una franja d'edat més gran. "Creiem que ens havíem d'obrir a portar aquest tipus d'artistes per fer de l'Strenes un festival per a tothom", ha explicat el director del certamen, Xavi Pascual.

Bonet, però, no és l'única artista que des de l'Strenes han dut per captar el públic sènior. La setmana passada Los Sirex van actuar a l'Auditori de Girona davant unes 700 persones. El dissabte 28 d'abril serà el torn de Dyango, un dels plats forts que queden a la programació i pel qual encara hi ha entrades disponibles.

Amb qui ja s'han exhaurit és per el grup infantil 'El pot petit', que ha venut les 1.200 localitats de la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona. Els concerts de Ramon Mirabet del dissabte 28 a les Escales de la Catedral de Girona, i el de Joan Dausà al mateix escenari i que tanca el festival, fa dies que han esgotat les localitats.