Per què Beyoncé va fer a Coachella la seva actuació més antològica?

La diva més important de la música pop de la dècada, Beyoncé, va fer aquest cap de setmana una actuació que passarà a la història del festival Coachella i possiblement de la música pop.





"Gràcies per deixar-me ser la primera dpna negra en ser cap de cartell del Festival de Coachella". Amb aquestes paraules va voler agrair a l'organització la seva presència al Festival per antonomàsia del calendari musical dels Estats Units. L'ocasió ho mereixia. Des que va donar a llum als seus bessons encara no havia tornat a pujar-se a cap escenari des de feia aproximadament un any. I ho va fer a lo gran.



La llum, el vestuari, el setlist, tot estava cuidat al detall. Va començar l'actuació vestida de deessa egípcia amb una peça dissenyada per Balmain com la resta del vestuari del concert.



A l'escenari no estava sola, uns cent ballarins i músics van ajudar-la a crear una actuació memorable. I per suposat no va faltar la família. Solange Knowles va sortir a ballar amb ella 'Get me bodied' i tampoc va faltar Jay Z, el seu marit, amb qui començarà una gira mundial en pocs dies. Tot i que la gran sorpresa de la nit va arribar amb la reunió sobre l'escenari de 'Destiny's child'. El grup amb el que es va donar a conèixer i que van sortir per compartir amb ella 'Say my love', 'Soldier' o 'Lose my breath'.



"Hauria d'haver actuat aquí l'any passat però em vaig quedar embarassada, gràcies a Déu. Vaig tenir molt de temps per somiar amb dos fills dins del meu ventre i això és el que vaig somiar en aquell somni i encara més. Així que gràcies per compartir-ho amb mi" deia la protagonista poc abans d'acabar la seva actuació.







