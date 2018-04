Una trentena d'activitats d'art contemporani per convertir juny en Temps d'Art

Girona ha programat una trentena de propostes a l'entorn de la creació artística que s'agruparan sota el concepte de 'Temps d'Art'. De l'1 al 24 de juny s'hi concentraran activitats ja consolidades per tal de crear un "paraigua de diverses propostes culturals de la ciutat", segons ha dit el regidor de Cultura, Carles Ribas. El fil conductor d'aquesta iniciativa serà l'art contemporani. Per aquest motiu, Ribas detalla que "volen ser un "referent en l'art visualitzat i de carrer". Un total de 140 artistes participaran durant 24 dies en propostes com l'Inund'Art, Urban Sketchers, La Volta, els premis Lluïment dedicat al grafit o a la distinció Pinzell Cuixart, dedicada a la pintura, entre d'altres.

Potenciar la creació artística, apropar l'art a la ciutadania per redescobrir espais ja existents de Girona i establir un diàleg amb l'espai públic. Aquests són alguns dels objectius que té el projecte Temps d'Art, que durant el mes de juny convertirà Girona en "epicentre cultural".

De les activitats programades a més, n'hi haurà d'altres com una actuació lumínica al llarg de tot el mes al parc Central i s'instal·larà un cub per escriure idees al voltant de què fer abans de morir davant l'Estació Espai Jove.

"Temps d'Art és una iniciativa que reordena i, alhora, fa de paraigües a diverses propostes culturals de la cuitat, salvaguardant la identitat de cadascuna d'elles, però amb la voluntat de sumar i aproximar l'art a la gent", assegura el regidor de Cultura, Carles Ribas.