Prieto vol «fer riure i pensar» amb la Catalunya zombi del seu nou llibre, «Carnada»

Si un escriptor és capaç de convertir una habitualment solemne presentació d'un llibre en un espectacle divertit i trepidant, què no podrà fer amb les històries fabulades de les seves novel·les?

Acompanyat dels seus inseparables amics Carles Ribas i Isaki Lacuesta, Pep Prieto va presentar ahir a la Llibreria 22 de Girona la seva nova novel·la, Carnada (editorial Bridge), una sàtira política carregada d'escenes hilarants que té com a escenaris el Palau de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Camp Nou o la seu del Grup Godó.

Dos periodistes amics de tota la vida, que no són precisament els més formals del ram, reben l'encàrrec de recuperar una misteriosa memòria USB que conté informació comprometedora per a la Generalitat, però en realitat el que amaga és la prova que Catalunya s'aboca de forma imminent a una apocalipsi zombi que el Govern català, origen del problema, pretén ocultar.

El llibreter Guillem Terribas va presentar l'acte i va assegurar que el llibre recorda les pel·lícules de sèrie B, les quals, malgrat l'escassetat de mitjans, «són les que acaben funcionant».

L'escriptor Carles Ribas va lloar la tècnica literària que utilitza Pep Prieto i que consisteix a aplicar la narrativa cinematogràfica al relat escrit. «Així és com converteix Carnada en una novel·la trepidant que atrapa el lector des dels primers diàlegs». Una història que té com a primer sacrificat el director dels Mossos d'Esquadra, malgrat ser escrita fa 3 anys.

Aquesta és una obra amb banda sonora, segons Ribas, que va destacar les múltiples referències musicals, entre elles Bruce Springsteen i Bonnie Tyler. I és també una novel·la de perdedors, de personatges sense fe en el futur, com queda clar a la frase: «És el que té portar una vida de merda, que quan empitjora ho veus com un acte de coherència».

Pel realitzador de cinema Isaki Lacuesta, en canvi, aquesta no és la millor novel·la de Prieto, però sí «la més divertida», una novel·la de «polítics zombis, molt enganxada a la vida quotidiana», amb aspectes autobiogràfics i amb el gran mèrit de trobar una manera d'explicar públicament la pròpia vida sexual, cosa que també és aplicable a l'àmbit ideològic i polític».

Prieto va aclarir d'entrada les seves afinitats electives declarant el seu «odi» al grup musical Sau.

Crític de cinema i sèries del Diari de Girona, l'escriptor va afirmar que «si no riem, estem acabats com a societat i com a país». «Estimo aquest país. Em sento molt català. Però hi ha alguna cosa que ens tensa. Ens hem de treure el pal del cul. Escric per fer riure i fer pensar. Espero que el llibre us faci riure molt», va dir l'autor d'aquesta sàtira de la societat catalana.

Prieto va assegurar que veu Catalunya com un «escenari únic» per ambientar-hi un relat sobrenatural.