La «festa major» de l'Strenes inclou dues nits amb Valtonyc, la Iaia i Roba Estesa

La «festa major» del festival Strenes es farà aquest divendres i dissabte amb els concerts gratuïts de bandes com ara Gertrudis, Fundación Tony Manero, Roba Estesa i Valtonyic, entre d'altres. Tots ells actuaran en un escenari situat a la plaça Catalunya, on també hi haurà una zona de Food Trucks, que enguany dobla l'oferta respecte a l'any passat, i passa de 6 a 12.

El dissabte a la tarda coincidirà amb la fira d'entitats de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), on participaran quaranta entitats que donaran a conèixer la feina que fan. El festival Strenes incorpora per segon any aquesta fira juntament amb la posada a la venda del got solidari. Una part dels diners recollits aniran destinats a dotar d'un premi una entitat social que es lliurarà a la tardor durant la Nit del Voluntariat. Els primers a actuar divendres seran Pupil·les, seguits de Valtonyc, Fundación Tony Manero i Roba Estesa. L'actuació de Valtonyc s'emmarca en els actes de reivindicació de la llibertat d'expressió, ja que l'artista està pendent d'entrar a presó per les seves lletres.

L'endemà, dissabte, actuaran al mateix escenari gironí Projecte Mut, Gertrudis i La Iaia. Un dels membres d'aquesta última formació, Ernest Crusats, va explicar ahir que estan encantats d'actuar a Girona en el que serà el seu últim concert a la demarcació de la gira que estan fent amb els temes del seu tercer treball.

I va reivindicar el paper de formacions que, com la seva, fan música «alternativa» que «enriqueix» les festes majors. El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va felicitar els responsables del festival per l'aposta «valenta» en la defensa de la llibertat d'expressió amb l'actuació del raper mallorquí Valtonyc. La fira, que es farà el dissabte de cinc a nou de la tarda, comptarà amb quaranta entitats que donaran a conèixer la seva feina.

En la presentació d'ahir es van lliurar els premis del primer concurs d'aparadors musicals, convocats per l'associació Girona Centre Eix Comercial en homenatge al festival gironí. L'aparador guanyador és el de la botiga Plastic Store. El segon premi ha estat per a la botiga de moda La Lola i el tercer per a Montgràfic, dedicada a serveis d'impremta. També s'han repartit dos accèssits per a Zeppelin un món de jocs i Busquets Festa.

Dissabte a les 21.30 hores s'emetrà en directe en una pantalla gegant el partit de final de Copa entre el Barça i el Sevilla.