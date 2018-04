El nou i emotiu vídeo de la banda gironina Carmen 113

La banda gironina Carmen 113 presenta aquest divendres al Centre Cultural de Mercè el seu quart disc, 'Discutir Desnudos', una obra conceptual en el que expliquen l'evolució d'una relació de parella al llarg dels anys. Musicalment, amb una aposta per introduir l'electrònica, el treball ha estat cuinat a foc lent entre el seu propi estudi (Eufònic) i Music Lan.

Per a Jaume Nadal, disposar d'un estudi propi ha estat clau per al resultat final del disc: "No tenir rellotge al darrere permet treballar amb calma totes les cançons, i l'estudi s'ha convertit en un instrument més. Tenir estudi propi permet despullar les cançons i tornar-les a vestir de moltes maneres diferents per acabar triant la versió que més t'agrada".

Just abans de la presentació del disc a Girona, Carmen 113 ha publicat el videoclip d'"Abrazos que curan", una peça molt especial, gravada amb desenes de fans de la banda. "Volíem fer-los partíceps i protagonistes. La gravació va ser molt bonica, amb moments molt emotius en què crec a tots se'ns va posar la pell de gallina", comenta Nadal

Anteriorment, Carmen 113 ja havia publicat un videoclip del primer single del disc, "Discutir desnudos". En aquest cas es tracta d'un treball més cinematogràfic, amb presència d'actors i dirigida per Javier García

Respecte al procés creatiu del disc, Nadal explica que des de l'inici van tenir clar que seria una obra conceptual, "basada en una relació de parella a llarg termini, explicant alguns dels moments més viscerals, de les discussions, de la fragilitat dels membres de la parella..."

No obstant això, sempre comencen la composició primer la música i les melodies, i més tard hi afegeixen les lletres. Normalment, és Nadal qui sol aportar la idea inicial, que després es nodreix i transforma amb les aportacions de la resta del grup.

Aquest divendres, en el concert del Festival Strenes al Centre Cultural de la Mercè es basarà sobretot en el darrer disc, tot i que també recuperaran moltes de les cançons de "Mecanismos de Defensa", publicat l'any 2013. Aquell àlbum va suposar l'inici d'una nova etapa per a Carmen 113, amb una nova sonoritat i aposta musical. La banda té vint anys d'història, però de la formació original només segueixen Jaume Nadal (guitarra i veu) i Rafa Gallardo (bateria). Completen el grup actual: Roger Tor (baix), Albert Casellas (teclats), Alfred Moreno (guitarra) i Jordi Martín (guitarra).

Després del concert de Girona, ja tenen actuacions previstes a Barcelona i Madrid.