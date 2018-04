Quins seran els llibres més venuts de Sant Jordi?

A pocs dies de la celebració de Sant Jordi fem un repàs de les novetats editorials més venudes els darrers dies a les llibreris catalanes i que, probablement, estaran al capdevant dels rànquings de vendes el dia 23 d'abril.

FICCIÓ CATALÀ

La Novel·la de Sant Jordi - Màrius Serra

Ed. Amsterdam

Un retrat satíric del món literari, que té lloc el dia de Sant Jordi, on una sèrie de crims tenyeixen la diada en un bany de sang. Els autors més reconeguts van caient, mentre tot assenyala a Màrius Serra i el seu amic creador de jocs Oriol Comas.

La dona de la finestra - AJ Finn

Ed. Rosa dels Vents

Una novel·la de suspens on una dona que viu tancada a casa seva, espiant els seus veïns. Una nit, veu una cosa que no hauria d'haver vist i que trastoca tot el seu món.

Quan érem els Peripatètics - Héctor Lozano

Ed.Columna

En Bruno, fill del Merlí, escriu cartes a la seva germana Mena, que no va arribar a conèixer el seu pare, tot rememorant les vivències a l'institut amb els seus companys. Es descobreixen noves històries dels personatges més estimats de la sèrie de TV3.

Jo sóc aquell que va matar Franco - Joan-Lluís Lluís

Ed. Proa

Una ucronia sobre la Guerra Civil espanyola, on en lloc d'acabar el 1939, Franco declara la guerra a França i ataca el Camp D'Argelers, on viu el jove protagonista, enamorat de la llengua i els diccionaris.

La Força d'un destí - Martí Gironell

Ed. Columna

Martí Gironell novel·la la vida de Jean Leon, un cuiner francès amb lligams amb Catalunya, que va cuinar per les principals estrelles del Hollywood dels anys 50. Amb aquest llibre, es descobreix la vida d'aquest emblemàtic cuiner, i sobretot, secrets de les estrelles del cinema americà.

NO FICCIÓ CATALÀ

Bon dia són les vuit - Antoni Bassas

Ed Destino

Bassas ha deixat escrit les vivències, els records i les anècdotes del seu pas pel programa de El Matí de Catalunya Ràdio, des del 1995 a 2008.

Operació urnes - Xavi Tedó i Laia Vicens

Ed. Columna

La crònica periodística de l'operació clandestina per a poder portar les urnes del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya. A partir del testimoni dels cervells de l'operació i dels seus protagonistes, es descobreix una història que supera qualsevol relat de ficció.

Dies que duraran anys - Jordi Borràs

Ed. Ara Llibres

Recull d'imatges de diferents fotoperiodistes del país, sobre referèndum de l'1 d'Octubre. Les imatges van acompanyades de textos d'escriptors i escriptores de Catalunya que van viure el dia 1 d'octubre.

S.O.S Cristians - Pilar Rahola

Ed. Columna

Una descripció sobre l'intent d'acabar amb les comunitats cristianes. Pilar Rahola aporta dades, estadístiques i evidències d'aquest fet, i denúncia el silenci mediàtic.

La invasió dels robots - Xavier Sala i Martín

Ed. Rosa dels Vents

Xavier Sala i Martín explica, de manera simple i entenedora, diferents qüestions sobre economia, la majoria extretes del seu programa Economia en colors.

FICCIÓ CASTELLÀ

Orígen - Dan Brown

La nova aventura de Robert Langdom el porta a Barcelona, per evitar la pèrdua per sempre d'una troballa que donarà resposta a les preguntes que han perseguit a la humanitat des de l'inici: d'on venim? Cap on anem?

Fuimos Canciones - Elisabet Benavent

Ed. Suma

La nova novel·la de la reina del gènere eròtic espanyol, Elisabet Benavent, segueix aquesta vegada a Macarena, una ajudant d'una influencer de Madrid, que junt amb les seves amigues, descobrirà l'amor.

MacBeth - Jo Nesbo

Ed. Lumen

Una reescriptura del clàssic de Shakespeare Macbeth en mans de l'escriptor noruec Jo Nesbo, un dels més emblemàtics de la novel·la negra. Macbeth és policia en una petita ciutat assetjada per la màfia de la droga.

Las hijas del capitán - Maria Dueñas

Ed. Planeta

La història de tres joves espanyoles que han de tirar endavant el seu somni a Nova York l'any 36, entre amors, compatriotes i adversitats.

La bruja - Camila Lackberg

Ed. Maeva

Un nou cas per a Erika Falck i Patrik Hedström, on hauran de descobrir la relació entre dos casos ocorreguts amb 30 anys de diferència, on unes nenes han mort ofegades al llac de Fjällbaka.

NO FICCIÓ CASTELLÀ

Morder la manzana - Leticia Dolera

Ed. Planeta

Leticia Dolera explica la necessitat de ser feminista i perquè tothom hauria de ser-ho. Un llibre que explica la història de les dones valentes que han marcat el camí, i una inspiració per a tothom qui vol una societat més justa.

Ciudad Princesa - Marina Gracés

Ed. Galaxia Gutenberg

Un relat en primera persona sobre Barcelona, una crònica de la ciutat, de les seves lluites socials i culturals des de la tardor del 1996 fins a l'actualitat.

Los Entresijos del Procés - Oriol March

Ed. Martínez Roca

Els testimonis de qui ha estat més a prop d'aquest procés que viu Catalunya. Una crònica des de dins, de les desavinences entre Puigdemont i Jonqueras, sobre les pressions de la CUP i altres qüestions sobre el referèndum.

Piel de Letra - Laura Escanes

Ed. Aguilar

Un llibre molt personal que explora els temes que toquen el cor, un mapa de pells que són desig, nostàlgia, lluita, desengany...

Nada es tan terrible - Rafael Santandreu

Ed. Grijalbo

Un manual d'autoeràpia basat en la psicologia cognitiva, l'escola terapèutica més eficaç. Un munt d'eines per deixar de preocupar-nos i gaudir de la vida més intensament

Aquest llistat s'actualitzarà quan els llibreters facilitin les dades de vendes del dia de Sant Jordi. El dia 23 es sol fer una estimació, que pocs dies després el Gremi de Llibreters de Catalunya avala a partir de les dades recollides per LibriData, el sistema que envia informació de manera automàtica de més de 150 punts de venda de llibreries agremiades independents i cadenes de llibreries de tot Catalunya.