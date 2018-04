El Sismògraf tanca la desena edició amb 19.000 espectadors

El festival de dansa Sismògraf que s'ha celebrat a Olot ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb 19.000 espectadors. És la mateixa xifra que va assumir l'any passat, aquest, però, destaca que els espectacles de pagament han registrat un 100% d'ocupació. En total el festival olotí ha ofert 28 propostes entre les que destacaven vuit estrenes, cinc de les quals eren coproduccions. Des de l'organització posen en valor la "bona rebuda" del públic i consideren que el Sismògraf s'ha consolidat com una "plataforma d'impuls" per a la dansa. La majoria dels programadors acreditats han vingut de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol, però també de França, Itàlia i el Canadà. A més, s'han celebrat trobades entre les associacions professionals de dansa de Catalunya, Canàries, Madrid i València.

La directora artística del festival, Tena Busquets, assenyala la satisfacció general perquè "s'han pogut veure produccions d'un nivell potent i d'estils i llenguatges molt diferents". "A nivell professional la gent s'ha mostrat molt agraïda i a nivell de públic també", ha concretat. Busquets recorda que el programador "necessita percebre les emocions que els espectacles desperten en els espectadors".

Com en edicions anteriors una vintena d'afortunats han pogut gaudir de l'experiència 'El millor públic'. D'aquesta manera han recorregut tots els espectacles, guiats per experts. També han intercanviat impressions amb artistes, coreògrafs, ballarins i professionals del sector.



La dansa no para a Olot

Malgrat que el Sismògraf tanca les portes aquest diumenge, la dansa no s'atura a la capital de la Garrotxa. El divendres vinent s'estrenarà el resultat del projecte Tots dansen, on hi participen més de 150 alumnes de secundària de la comarca dirigits per Inés Boza.

Són alumnes de l'Escola Cor de Maria i INS Bosc de la Coma d'Olot, i Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú. Tots dansen és un projecte de pràctica artística a l'aula i està destinat a introduir i apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic més jove. El dissabte serà el torn per el Sism(off)graf, el festival emergent que se celebrarà en motiu del Dia Mundial de la Dansa.