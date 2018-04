Els gironins omplen la Rambla per comprar llibres i roses animats pel bon temps

Des de primera hora del matí centenars de gironins han sortit de casa animats pel bon temps per passejar per la Rambla i comprar llibres i roses. Malgrat que la diada ha coincidit en un dia feiner, els llibreters i venedors de roses esperen que les vendes es mantinguin com l'any passat al llarg de tot el dia, tot i que auguren que a partir de mig matí i, sobretot, a la tarda els compradors s'animin més. De fet, alguns s'han avançat i al llarg d'aquest cap de setmana han comprat els llibres i roses per si aquest dilluns no podien. Entre les demandes, com és habitual els escriptors locals són alguns dels més sol·licitats pels gironins però els responsables dels establiments afirmen que aquest matí les peticions són variades i que es ven des de novel·la negra a històrica. La jornada, marcada també per la situació política, ha fet que moltes parades tinguin pins i altres objectes de color groc. També les roses d'aquest color han estat algunes de les més buscades.

La Diada de Sant Jordi ha arrencat a Girona amb el ja tradicional esmorzar literari que aplega escriptors editors i llibreters però també amb centenars de gironins sortint al carrer des de primera hora del matí. El bon temps els ha animat a passejar per la Rambla buscant les novetats d'enguany i també comprant roses, una de les tradicions més especials de la jornada.

Tot i coincidir en un dia laborable, la Rambla s'ha omplert i els llibreters auguren vendes similars a les de l'any passat. De fet, alguns gironins s'han avançat i durant aquest cap de setmana han estat adquirint els llibres i roses per si aquest dilluns no podien fer-ho.

El treballador de la Llibreria Empúries, en Danielle, diu que aquest matí les peticions són variades però que a la capital gironina, els autors locals sempre triomfen. Malgrat això, admet que es ven "de tot". "Des de novel·la negra a històrica", afegeix. No s'arrisca a donar xifres però espera que el ritme de vendes sigui bo. "En dies com avui la gent es bolca als carrers", insisteix.

La responsable de la Llibreria Geli, Irene Gibert, ha explicat que a Girona es ven de tot però que els autors gironins –"mediàtics"- sempre són alguns dels més sol·licitats pels compradors. També espera vendre'n de de polítics vinculats a l'1-O.

Precisament, aquest matí a la seva parada signava llibres l'escriptor i polític, Josep Maria Terricabras, que augura una jornada festiva però, a la vegada, "una mica trista" perquè hi ha "molts Jordis empresonats". "Sembla que la temperatura ajudarà i acompanyarà i cap a la tarda hi haurà una allau de gent", ha afegit.

En això també coincideix l'escriptor Toni Cotet, que enguany presenta una novel·la ambientada en Girona on el lector podrà trobar amor, desamor i traïcions. Assegura que és un plaer poder compartir amb els lectors un dia com avui i fer-ho, justament, a la ciutat en la qual s'ha inspirat. En aquest sentit, creu que el fet que hagi coincidit en un dilluns no condicionarà l'afluència de visitants i de vendes. De fet, afirma que "el temps acompanya i es veu molta gent".



La rosa groga, una de les més demandades

La rosa és l'altra gran protagonista de la jornada. Els venedors de flors creuen que el bon temps ajudarà a mantenir vendes similars a les que es registren en dies festius però admeten que alguns compradors ja s'han avançat i les han comprat amb antelació. A la plaça Catalunya, també s'hi han pogut veure escenes curioses com un jove vestit de drac i agenollant-se davant les noies per vendre roses.

Entre les peticions, les vermelles continuen essent les estrelles de la diada però enguany les de color groc també són unes de les més demandades. De fet, a diverses parades no hi han faltat els objectes d'aquest color o els pins per reclamar l'alliberament dels "presos polítics".

Al llarg de la Rambla, es podien veure diversos gironins portant roses grogues. És el cas de l'Anna. "Aquest any és diferent d'altres anys per això la he agafar groga. Que hi hagi democràcia, és l'únic que demano", ha dit.

També en Josep, que aquest Sant Jordi ha decidit comprar-li dues roses a la seva dona. Una de color vermell i l'altra, groga. "Crec que tothom ho entén. Una és la se sempre i significa estimació i l'altre, llibertat", ha remarcat.

La diada, però, no és igual per a tothom. Per a la Montse, aquest Sant Jordi és especial perquè és el primer que comparteix amb la seva filla, la Judith. Diu que aprofitarà el dia per passejar amb ella i després s'hi afegirà el seu home. "Preferiria que fos un dia festiu però és un dia que m'agrada molt", assegura.