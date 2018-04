Sant Jordi, manual d'ús

Sempre hi ha un llibre per a tu, un títol que espera ser llegit per canviar-te la vida. Tant si ets un aficionat als llibres com si estàs en el trist percentatge dels que llegeixen entre poc i gens, hi ha diverses estratègies de supervivència que pots seguir aquest Sant Jordi per aconseguir el llibre que busques.

La primera d'aquestes és guiar-te per una sèrie d'editorials que, per la qualitat d'allò que han publicat, pots triar els seus títols gairebé a cegues. Entre elles hi ha Libros del Asteroide, Anagrama, Tusquets, Blackie Books, Comba, Periscopi, Raig Verd, Navona.

Potser la manera més freqüent d'orientar-nos sigui per autors, aquests que amb només veure el seu nom a la portada saps que t'emportaràs una cosa bona amb tu. Per exemple, Richard Ford, la bèstia literària americana, que aquest any publica Entre ells dos, editat per per Empúries en català i per Anagrama en castellà.

El Premi Llibres Anagrama se'l va endur Llucia Ramis amb una excel·lent novel·la que no té desaprofitament: Les possessions. Editada en català per Anagrama i en castellà per Libros del Asteroide, serà un dels llibres més recomanats en aquesta festa dels llibres. Un altre llibre a destacar serà el de Martí Gironell, que aquest any ha guanyat el Premi Ramon Llull amb La força d'un destí, de Columna Edicions.

Hi ha una àmplia, nodrida i rica varietat d'escriptors de la província de Girona que són imperdibles per a un Sant Jordi, i que alguns anys es converteixen en els més venuts a Girona, com ara Mar Bosch, Anna Carreras, Jordi Dausà, Vicenç Pagès, Narcís Comadira, Josep Domènech, Jaime Rosal, o els imperdibles escriptors de la casa com Adrià Pujol i Cruells, Miquel Martín Serra, Quim Cubert i Pep Prieto.

Sempre es pot recórrer, sinó, als clàssics, que mai fallen. El meu preferit, llibre del qual es continuen venent a tot el món uns cent mil exemplars a l'any, i que malgrat els anys segueix desprenent aquell aire rebel inconfusible, és On the road, de Jack Kerouac. O l'imprescindible Tots els contes, de Víctor Català, reeditat aquest any pel Club Editor.

Les editorials grans inunden el mercat. Així que moltes vegades cal furgar literalment entre les novetats. Si hagués de triar un sol llibre dels últims dotze mesos, seria Sylvia, de Leonard Michaels. Un llibre únic, que relata l'experiència de vida d'un amor suïcida i una escriptura com a ritual xamànic de redempció.

Si ets del gènere negre, Alrevés Edicions ha estat publicant una àmplia gamma d'autors les històries i els escenaris dels quals es refereixen a la Catalunya més fosca. En no-ficció recomano el llibre de Susana Froutchman El hombre de las checas, d'Editorial Espasa.

L'estratègia de molts lectors és tenir un llibreter de confiança a mà. Els meus són Jordi Gispert, de la Llibreria 22, i Josep Domènech, de la llibreria Geli, que sempre l'encerten. Hauràs de buscar el teu.

Hi ha tanta varietat que és impossible citar tothom. Valgui aquest breu retall com a manual d'ús d'allò que no respecta cap manual, la bona literatura.