El Girona A Cappella comptarà amb The Real Group, «el millor grup d'Europa» del gènere

La setena edició del Girona A Cappella Festival comptarà aquest any amb The Real Group, "el millor grup d'Europa" del gènere, tal i com l'ha qualificat el director, Pau Marquès. Del 12 al 20 de maig, el certamen de música vocal ha programat onze actuacions, la majoria de les quals gratuïtes. Una d'elles serà un concert tribut als Beatles amb una banda integrada per membres de The Hanfris Quartet i Les Anxovetes. Una altra de les novetats d'enguany és la secció 'Off festival', una prova que esperen poder consolidar properament. El festival, que se celebra coincidint amb Temps de Flors, ha sabut connectar bé amb el públic jove. Per això, l'Ajuntament de Girona es planteja considerar-lo com un festival estratègic.