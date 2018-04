La UdG crea una aplicació per sobreviure a Girona si ets un estudiant estranger

La Universitat de Girona (UdG) i l'Associació Erasmus Students Network Girona ha llançat l'aplicació Survival Girona Guide, una guia per sobreviure a la ciutat si ets un estudiant estranger acabat d'aterrar. La guia ofereix informació diversa sobre possibles necessitats dels estudiants i també sobre oci.

L'aplicació, disponible per a Apple i Android, té versions en castellà i anglès amb l'objectiu de guiar i millorar l'experiència dels estudiants en el seu camí de l'intercanvi. Actualment, s'està treballant en les versions en català i francès.



L'aplicació impulsada des del Servei de Llengües Modernes de la UdG conté informació repartida en diferents apartats, des de com organitzar l'arribada a la universitat fins a normatives i procediments acadèmics.

En un altre apartat, es dona resposta a necessitats essencials relacionades amb l'allotjament i les despeses de subministraments i taxes de la ciutat, el transport, com obrir un compte bancari o com aprendre català i, fins i tot, un petit glossari de les paraules i expressions més recurrents.



De les biblioteques a l'oci a la ciutat

La guia dedica un espai als serveis de la Universitat de Girona –Oficina de Relacions Exteriors, Servei de Llengües Modernes, Servei d'Esports, els bars i restaurants dels campus, les biblioteques, les copisteries i la borsa de treball– i, també, inclou els contactes d'urgències mèdiques i de protecció ciutadana, entre d'altres, per si sorgeix algun imprevist durant la seva estada.



La guia també facilita informació per gaudir de la ciutat en el temps d'oci dels estudiants: des dels restaurants, la vida nocturna, els cinemes, les sales d'exposicions i els espectacles de teatre, música i dansa fins als llocs on fer esport.



L'apartat Girona enamora

Finalment, l'apartat Girona enamora recull els detalls de les entitats que han llançat l'aplicació: el Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona i l'Associació Erasmus Student Network Girona (ESN Girona). Aquesta entitat, nascuda el febrer de 2018, forma part de la xarxa europea ESN, constituïda per 190.000 estudiants i 14.500 membres actius de tot el continent.

L'objectiu de l'associació és possibilitar la integració social i personal dels estudiants internacionals, promoure la interrelació i oferir informació sobre programes de mobilitat. Per aconseguir els objectius de promoure la integració organitzen activitats cada setmana per establir contactes amb persones d'altres cultures i llengües, compartir experiències, viatjar, conèixer la gastronomia de diferents països, descobrir la ciutat de Girona i participar en projectes de voluntariat i molt més.