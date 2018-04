Pedro Guerra, Tomeu Penya, Andrea Motis i El Pot Petit actuaran al Planestiueja't

El festival Planestiueja't de Les Planes d'Hostoles arribarà a l'estiu a la tercera edició amb un cartell eclèctic amb un total de set actuacions durant els dissabtes de juliol i agost. Entre els artistes convidats, hi ha Pedro Guerra, Tomeu Penya, Andrea Motis, Pep Sala i Manu Guix, que interpretaran temes dels seus últims treballs. També es comptarà amb el concert Sara Terraza & The Black Sheep, on la jove cantautora presentarà els temes del seu primer disc.

Els encarregats d'obrir aquesta nova edició seran El Pot Petit amb les seves cançons per a un públic infantil. Les actuacions es faran en set indrets diferents de Les Planes d'Hostoles i les entrades es van posar ahir a la venda.

L'anomenat 'Festival d'Estiu de la Garrotxa' inclou una programació eclèctica amb propostes per a tots els públics i edats. En total, hi haurà set concerts, dels quals sis seran de pagament.