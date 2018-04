The Real Group, considerat el «millor grup d'Europa», actuarà al festival A Cappella

La setena edició del Girona A Cappella Festival comptarà amb The Real Group, considerat «el millor grup d'Europa» del gènere, tal com el va qualificar ahir el director del festival, Pau Marquès. Amb un estil entre el jazz i el pop, The Real Group, que celebra els seus 30 anys de carrera, actuarà a l'Auditori de Girona el 12 de maig a les 20.30 h.

Del 12 al 20 de maig, el festival de música vocal ha programat onze actuacions, la majoria de les quals gratuïtes, coincidint amb Temps de Flors. Una d'elles serà un concert de tribut als Beatles amb una banda integrada per membres de The Hanfris Quartet i Les Anxovetes. Entre les novetats d'aquesta edició hi ha la secció 'off festival', una nova proposta que busca «sons diferents» en un «espai diferent», va dir Marquès.

La Casa Solterra del centre de Girona serà la seu de la nova secció, que acollirà l'espectacle de Cor Flumine el 13 de maig. Procedent de Tortosa, el grup destaca per combinar els diferents estils. L'aposta per la producció pròpia del festival en aquesta ocasió passa per fusionar dos grups com Les Anxovetes i The Hanfris Quartet per fer un tribut a The Beatles. Les dues bandes ja van treballar de manera conjunta el 2016 al certamen gironí. Una proposta dedicada a la banda de Liverpool que es podrà veure a plaça Independència, un dels escenaris habituals del festival, on es faran vuit del total d'onze concerts programats. El director de l'esdeveniment va posar l'accent durant la presentació en dues iniciatives de caràcter solidari. Una d'elles és un projecte cultural comunitari fet a Porqueres, al Pla de l'Estany. La Cor de Porcs, el peculiar nom de la banda, va néixer el 2015 sota les ordres de la soprano Mònica Orpí.

A banda, s'ha acordat amb l'associació 'Mmmagrada' reservar espais perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir dels espectacles. Els polonesos Audiofeels, el cor de la Universitat de Girona, Gospelsons, A Grup Vocal, The Blackbirds, Gema 4 i The Beatbox completen la programació de la setena edició del Girona A Cappella Festival. El regidor de Cultura, Carles Ribas, va apuntar ahir durant la presentació la possibilitat que l'A Capella pugui ser considerat «festival estratègic» per la facillitat de connexió amb el públic jove.

El Girona A Cappella Festival ha decidit apostar per una imatge gràfica reivindicativa sobre la situació política que viu Catalunya: un fil groc i una agulla. A Cappella Festival va tancar l'any passat amb 10.000 espectadors.