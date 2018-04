La Universitat de Girona comença l'aposta per la semipresencialitat

La Universitat de Girona (UdG) fa el primer pas per reduir el nombre d'hores presencials als seus estudis. El Consell de Govern ha d'aprovar aquest dijous la modalitat semipresencial del grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació. Aquest serà, un cop rebi el vistiplau d'aquest òrgan, el primer grau que oferirà la possibilitat de reduir el nombre d'hores que l'estudiant haurà d'assistir a la universitat, a partir del curs 2019-20. El rector de la UdG, Quim Salvi, ha destacat l'aposta per la semipresencialitat com un "eix de futur" per a la universitat. En una entrevista a l'ACN, explica que és "una demanda" dels mateixos joves i veu a la UdG "preparada" per crear els continguts audiovisuals que faran falta perquè part dels estudis puguin cursar-se des de casa. Salvi vol incloure aquesta proposta entre les línies del pla estratègic que dibuixi "què vol ser la UdG el 2030". Aquest document s'ha d'aprovar al llarg d'aquest any i es vol fer amb consens de tots els actors de la comunitat universitària.

Els estudiants que cursin Arquitectura Tècnica i Edificació a la UdG el curs 2019-20 podran triar entre seguir tots els continguts des de les aules o bé només anar a fer-hi les sessions de tallers i formacions específiques. Si tot va bé, el Consell de Govern ha d'aprovar aquest dijous aquesta nova modalitat semipresencial per a aquest grau universitari.

Lluny de ser una anècdota, el rectorat vol impulsar de manera decidida aquesta modalitat d'estudi en un futur. El principal motiu, segons detalla el rector Quim Salvi, és que hi ha "demanda" per part "dels mateixos joves". "Els 'millenials' ja treballen tots, ara arriba la generació zeta, avesada a continguts audiovisuals que la universitat pot generar", subratlla.

Salvi considera que la universitat "s'ha d'adaptar" als canvis de l'entorn i recorda que els estudiants també demanen que es pugui combinar estudis amb feina. Una opció que pot ser més factible "amb les tecnologies educatives actuals", assegura el rector.

La intenció, diu Quim Salvi, no és competir amb les universitats exclusivament en línia, però sí reivindicar-se "com un servei públic". "Es tracta de preguntar-nos què podem oferir en aquest entorn de canvi com a universitat generalista presencial", ha ressaltat.



Una opció en creixement

L'objectiu del rectorat és que a llarg termini la semipresencialitat s'estengui a tots els graus i màsters de la UdG. Per aquest motiu, Salvi considera que aquesta ha de ser una peça clau en el pla estratègic que ha d'imaginar "què volem que sigui la universitat el 2030".

Un dels eixos del seu programa de govern, amb el qual va guanyar les eleccions la passada tardor, era dibuixar unes línies mestres per a la UdG que traspassessin els límits d'un mandat de quatre anys. Per això, a l'hora de redactar el nou pla, el debat també es traslladarà ara als diferents actors de la comunitat universitària.

A banda de les opinions internes, l'objectiu és que Girona com a ciutat hi pugui dir la seva sobre com s'imagina la UdG. "Farem un debat eminentment intern, però no només: tenim molta imbricació al territori", argumenta.

El nou pla estratègic ha d'incloure també "estudis sociològics de mercat" i una comparació amb altres universitats amb les quals "vulguem emmirallar-nos", explica Salvi. L'objectiu final és, segons el rector, "definir-nos i visualitzar-nos sobre allò que volem ser".

Tot i que Salvi vol esperar a que hi hagi el debat entre la comunitat universitària, sí que apunta algunes línies estratègiques que el nou pla haurà de contemplar, a més de la semipresencialitat. "La formació dual, el material audiovisual en línia, pensar quin estudiant podem acollir o la nostra responsabilitat social són alguns dels temes que haurem de tractar", detalla Salvi.

El calendari dissenyat marca que aquest document s'ha d'enllestir abans no acabi el 2018. D'aquesta manera, l'equip de Salvi espera destinar els altres tres anys que tenen de mandat a sembrar "les llavors dels diferents projectes".



Esperant el desenllaç del Parc Científic

Una de les carpetes que Salvi es va trobar a sobre la taula del rectorat és la del Parc Científic i Tecnològic. Actualment, en el marc del concurs de creditors, els diferents edificis del complex es troben a la venda en un procés que porta el Jutjat Mercantil.

Malgrat que Salvi considera que "mai" s'hauria d'haver arribat a aquest extrem, confia que un cop s'esgoti tot el procés judicial, "el Parc sigui íntegrament de la UdG". El rector ha parlat amb tots els antics patrons del complex (ara la responsabilitat és d'un administrador concursal) i assegura que han coincidit "en què ha de ser patrimoni de la universitat".

Aquest concurs de creditors es produeix en paral·lel a una "operativa diària del Parc que és positiva" i que compta amb "molt de dinamisme d'empreses". De fet, malgrat la situació actual, Salvi contempla que el Parc pugui créixer també "amb projectes competitius". Una opció que ara està limitada perquè, pel concurs de creditors, no es pot rebre finançament públic.