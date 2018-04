ABBA tornen amb dues noves cançons després de 35 anys

Més de 35 anys després de la seva separació, el quartet suec ABBA sorprèn aquest divendres anunciant el seu retorn amb dues noves cançons inèdites com a part de la gira virtual que protagonitzaran 4 hologrames amb el nom de Abbatar.

"La decisió de seguir endavant amb l'emocionant projecte d'ABBA virtual va tenir una conseqüència inesperada. Els quatre vam creure que, després d'uns 35 anys, podria ser divertit tornar a unir forces i ingressar a l'estudi de gravació. Així que ho vam fer", explica el grup en un comunicat difós en xarxes socials.

En aquesta línia, afegeixen: "Va ser com si el temps s'hagués aturat i només haguéssim estat en unes curtes vacances. Això va resultar en dues noves cançons i una d'elles, I still have faith in you, serà interpretada per les nostres rèpliques virtuals en un especial televisiu produït per NBC i BBC, que s'emetrà al desembre ".

"Pot ser que haguem assolit la majoria d'edat, però la cançó és nova. I se sent bé", conclou el comunicat signat pels quatre membres originals del quartet suec, que durant els anys ha rebutjat suculentes ofertes per tornar formalment.

Ara Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad tornen inesperadament amb nova música en ple 2018.