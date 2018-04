El centre d'art de la muntanya de Sant Julià de Ramis busca personal per obrir al juny

«Des de la Fortalesa de Sant Julià de Ramis estem buscant personal, amb formació i experiència en el sector mínim de 2 anys i idiomes per nova incorporació al juny per obertura d'hotel i restaurants: Maître, cuiners, cambrers, sommelier, cambrers de pisos. Si hi esteu interessats o teniu contactes que poden estar-hi, cal enviar carta motivació i CV català amb foto a rrhh@hotelsantsmetges.com».

Aquesta és només la crida de contractació de personal per als restaurant i hotel. Se n'han fet també del sector de la jardineria i de la recepció, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, que contribueix a la distribució dels anuncis.

I és que el monumental centre d'art i hotel que s'ha construït al cim de la muntanya de Sant Julià de Ramis té previst obrir el mes de juny i estar a ple rendiment a l'estiu. La intenció és convocar la premsa el proper 4 de maig i presentar una obra que firma l'equip d'arquitectes Fuses i Viader, els mateixos de la reforma de l'edifici de la Generalitat a Girona.

Com va avançar Diari de Girona, el complex tindrà un hotel de luxe de 15 habitacions a mil euros la nit, equipat amb un heliport.

A més, hi haurà un segon restaurant de caire més popular, amb un menú de 15 euros, obert als visitants del centre d'art propiament dit, un centre amb sales permanents reservades a la joiera Elsa Peretti, dissenyadora de la firma Tiffany, i amb altres sales d'exposicions.

Un ampli aparcament exterior i una sala d'actes amb capacitat per a 300 persones són altres peces d'un complex que per a l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, «està molt i molt bé i servirà per situar Sant Julià al mapa del món».

Puigtió, que es va trobar el projecte ja en dansa quan va accedir a l'alcaldia el 2015, assegura que aquest és un projecte «increïble» i fet «amb molt bon gust i bon criteri».

Un projecte de Ramon López

El promotor de l'obra és el joier barceloní Ramon López, productor dels dissenys d'Elsa Peretti per a la firma Tiffany, que ha preferit mantenir-se a l'anonimat i en cap moment han permès l'accés de la premsa a la fortalesa en obres. L'obra té un cost estimat d'uns 14 milions i compta amb la supervisió de la Comissió del Patrimoni Cultural de Girona.