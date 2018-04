La Pegatina inaugura a les escales de la Catedral l'últim cap de setmana de l'Strenes

La Pegatina posarà avui en marxa l'escenari de l'escalinata de la Catedral de Girona, l'indret que concentrarà el protagonisme en aquest últim cap de setmana del festival Strenes.

La Pegatina hi actuarà aquesta nit (22 hores) per presentar el seu nou treball, Ahora o nunca, amb les entrades completament exhaurides, ha informat l'organització del festival.

La gran escalinata barroca, un dels espais més singulars del patrimoni arquitectònic català, oferirà també les estrenes de Joan Dausà i Ramon Mirabet i, a més, hi actuarà el grup Mostassa dissabte a la nit amb entrada lliure.

La Pegatina ha fet populars les seves lletres reivindicatives i la seva música de caràcter desenfadat i festiu.

El baixista del grup, Ferran Ibáñez, ha explicat que el nou disc és «molt variat» i dona cabuda a estils com el pop o el folk, amb cançons «més relaxades» del que era habitual a la banda catalana. Tot i això, ha assegurat que, després de 15 anys de carrera, conserven l'essència.

Sergi López, el bateria, ha indicat que altres àlbums eren cent per cent ska i a Ahora o nunca un pot trobar ritmes «de reggae, ska i merengue. El disc es pot ballar però no has d'estar sí o sí a les cinc del matí a una discoteca, ja que ho pots fer des de casa tranquil».

Per a Ahora o nunca, La Pegatina compta amb les col·laboracions de noms destacats com Eva Amaral, Rozalén, Los Caligaris, Macaco i Will And The People.

Sergi López ha recordat que feia ja tres anys que no publicaven cap àlbum i que la banda ha arribat a un nivell de maduració del qual han sortit aquests temes.

El bateria ha indicat que sempre han sigut una banda que col·labora amb «gent que coneixen a la carretera, tots són amics que ens hem trobat ja sigui en l'àmbit personal o musical».

Ha assenyalat que les deu cançons han sorgit durant aquests anys sobretot per part de l'Adrià Salas i Rubén Sierra, que composen els temes majoritàriament a la carretera durant la gira. «Teníem 30 temes i els vam reduir a 10 i vam gravar una maqueta».

Aquesta maqueta la van fer arribar al productor argentí Rafa Arcaute, qui ha treballat amb Calle 13 i Andrés Calamaro. «Vam arribar a l'estudi i vam gravar gairebé en directe perquè les cançons es van fer des de zero a l'estudi i per això sona més fresc», diu López.