Mor als 61 anys l'actriu Montse Pérez, la popular Mercedes de «Plats Bruts»

L'actriu barcelonina Montse Pérez, la popular Mercedes de la sèrie 'Plats bruts', ha mort als 61 anys. "Avui ens ha deixat la nostra amiga Montse Pérez. Una Joglars fins a la medul·la. Gràcies pel teu sentit de l'humor que ens ha acompanyat fins al final. Com ens has dit: Viviu la vida!", ha confirmat aquest dissabte la companyia Joglars a través de Twitter.

Pérez (Barcelona, 1952) s'havia format en companyies de teatre com Els Joglars i Dagoll Dagom, però la seva popularitat es va disparar com la directora de Ràdio Bofarull a la sèrie de TV3 'Plats Bruts', protagonitzada per Joel Joan i Jordi Sànchez. L'artista barcelonina va treballar igualment en altres sèries d'èxit com ara 'La Riera', 'Oh! Europa', 'Kubala, Moreno i Manchón' 'La Mari', 'La Sagrada família' i 'Hospital Central'. També va fer papers al cinema a les pel·lícules 'Herois' (Pau Freixas) i 'Mil cretins' (Ventura Pons).

La cerimònia de comiat de Montse Pérez es farà el proper dilluns 30 d'abril a les 15.15 hores al Tanatori de les Corts.