La Pegatina encén la Catedral

La present edició del festival Strenes està exhalant els darrers sospirs. Però ho fa a l'engròs: amb alegria, amb seients plens, amb la música a tot drap i sense ni un bri de dolor. Queden encara dos dies per disfrutar-lo, i la nit de divendres va ser tot un avís en aquest sentit. La Pegatina va aprofitar el festival per fer el primer concert a Catalunya de la seva nova gira. El grup de Montcada va presentar el seu setè àlbum, Ahora o nunca, a l'emblemàtic espai de les escales de la Catedral de Girona. La Pegatina va fer valer el seu ritme festiu en un moment que consideren que tenen «el directe més potent de la seva carrera», tal i com va assegurar el seu cantant, Adrià Salas. L'escenari de les escales de la Catedral serà l'epicentre del darrer cap de setmana de concerts de l'Strenes amb pràcticament totes les localitats exhaurides. Ramon Mirabet i Joan Dausà seran els dos noms destacats que actuaran fins dilluns en aquest espai.

El conegut tema Heridas de guerra va obrir el concert de La Pegatina la nit de divendres. El grup va realitzar una estrena doble, ja que d'una banda va fer el primer concert de la gira a Catalunya i de l'altra va inaugurar l'escenari a les escales de la Catedral de Girona, el més emblemàtic del festival Strenes.

La banda ja ha actuat a Bilbao, Burgos, Madrid i Berlín, i es mostren satisfets com han aconseguit connectar amb el seu públic. «La gent se sap totes les nostres cançons», celebrava el guitarra Rubén Sierra. Una mostra, segons ells, de que la connexió amb el seu públic es manté. Aquest cop, l'estrena «a casa» es va fer amb un «cert rodatge».

Ahora o nunca és el setè àlbum del grup i implica una trajectòria de quinze anys que els dona maduresa i els situa «en el millor directe que hem fet mai», ressaltava el guitarrista. Tot plegat combinat amb un disc on el canvi de productor (ara tenen el mateix que grups com Calle 13) ha deixat empremta.

El cantant, Adrià Salas, va explicar que «s'han trobat molt lliures» a l'hora de poder crear les cançons del seu nou àlbum i que han pogut ampliar els seus registres cap al pop o el folk. «Ens diuen que La Tempestad és la nostra primera cançó trista i no és veritat», bromejava Salas. El grup es troba cómode amb el ritme festiu entre l'ska i el reggae combinat amb lletres carregades de consciència social. Una barreja que s'ha convertit en un tret d'identitat dels de Montcada i que es va deixar sentir amb força durant el festival Strenes.

Públic entuasiasmat



Les 900 persones que van omplir les escales de la Catedral es van passar el concert dempeus i amb un moment d'eufòria quan la banda els ha demanat que tiressin enlaire els seus coixins. El grup va acabar amb una traca final amb tres dels seus grans èxits. La Pegatina va interpretat Mari Carmen, Lloverá i el Gat Rumberu, aquesta última per segon cop, en un final vibrant que va acabar amb els aplaudiments d'un públic entregat.

La Pegatina va inaugurat l'escenari de les escales de Catedral de Girona, un espai que serà el principal punt de referència del festival Strenes en la recta final de l'esdeveniment. L'espai va acollir ahir el concert de Ramon Mirabet el dissabte i demà el de Joan Dausà, en el que serà la clausura. Dyango també és un dels grans noms d'aquest Strenes amb un concert a Girona que éss un parèntesi en la seva gira americana. El llegendari artista, amb més de 55 discos d'or i 40 de platí, arriba als 78 anys a l'Strenes per fer un concert únic al territori català.

Ramon Mirabet també va tenir el seu espai a l'edició d'enguany de l'Strenes. Després que la seva última gira hagi estat seguida per més de 140.000 persones en més de 90 escenaris repartits entre sales, teatres, festivals de la talla de l'Arenal Sound o els Jardins de Cap Roig, l'artista va escollir el festival per presentar ahir, en primícia, el seu últim treball.

La formació Mostassa va actuar també ahir en el mateix escenari, just després de Ramon Mirabet. El grup té com a carta de presentació El que vam ser, un disc que va veure la llum a finals de l'any passat. Fins i tot el públic infantil té el seu espai a l'Strenes, avui a l'Auditori amb El Pot Petit, que, amb més de 12.000 discs venuts, s'ha convertit en un dels grups amb més seguidors del territori català.

L'encarregat de tancar l'edició d'enguany serà demà Joan Dausà, presentant el seu últim treball Ara som gegants. El concert ha aconseguit generar una expectació que des del festival han considerat sorprenent, ja que es van esgotar les entrades en només 15 hores.