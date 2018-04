Joan Dausà: «Tots els que hem estat gegants alguna vegada ho tornarem a ser

Joan Dausà actuarà aquest dilluns a les escales de la Catedral de Girona, dins el marc de l´Strenes, en el que serà l´últim concert del festival. L´artista ve a presentar el seu últim disc, Ara som gegants, després d´haver actuat ja en diversos escenaris arreu del territori.

Deu cançons melancòliques, però plenes de missatges que inviten a la superació i a l´esperança conformen Ara som gegants, el disc que Joan Dausà acaba d´editar després d´un període d´aturada musical en el qual ha reflexionat i ha decidit que a partir d´ara «això de la música va seriosament».

Amb la seva primera cançó, Jo mai mai, Dausà ja va aconseguir convertir-se en un artista emergent que va fer concerts per tot Catalunya. El mateix cantant no amaga que aquell èxit va ser una «autèntica sorpresa», ja que va venir propiciat per la pel·lícula Barcelona nit d´estiu. Fins llavors, Dausà havia compaginat el seu treball musical amb la feina d´animador infantil. Un temps després, va publicar el seu segon treball On seràs demà?, per acabar fent una aturada de tres anys.

Després de tres anys de silenci, Dausà torna a la primera línia de les novetats discogràfiques amb el seu tercer disc Ara Som Gegants (Promo Arts Music Records).

El projecte proposa un viatge interior que manté la connexió emocional amb el públic però que introdueix temàtiques socials, com la pèrdua dels records amb Obriu-me el cap o la reflexió col·lectiva amb Ara som gegants, que dona nom al disc.

«El títol pretén abordar no només la superació personal, sinó també la col·lectiva. Tots hem estat gegants alguna vegada i ho tornarem a ser», assegura el mateix Dausà.

En aquest sentit, assegura que el disc s´acosta «molt més» a allò que vol fer a nivell musical en vistes al futur. Ha estat precisament gràcies a aquests tres anys de reflexió que Joan Dausà ha canviat la seva mentalitat respecte a la seva carrera musical i, segons el cantautor, és el primer que «es pren a si mateix seriosament».

«Tot l´anterior forma part d´un joc per introduir-me en el món de la música. Ara vaig més en profunditat, no només personal sinó també col·lectiva», ha precisat.

La lletres del nou disc, més reivindicatives, s´encaminen cap a una valoració de la societat no només catalana sinó global. «Fins ara no sabíem contra què lluitar, contra què cridar. Ara sabem més contra què es la lluita i prenem consciència que la unió d´un col·lectiu i l´energia col·lectiva permet la transformació», ha dit.

Dausà iniciarà ara una gira acompanyat de tres músics més que, després de tancar l´Strenes, el durà a oferir un concert al Tibidabo el 25 de maig, així com actuacions al festival Cruïlla i a Cap Roig. Cal recordar que les entrades per al seu concert a les escales de la Catedral de Girona ja es van exhaurir en només 15 hores des que es van posar a la venda.



Ramon Mirabet a la Catedral

Un dels altres artistes que durant Strenes ha actuat a les escales de la Catedral ha estat Ramon Mirabet, que va exhaurir entrades en el seu concert del dissabte a la nit. El cantautor català hi va estrenar el seu tercer disc, que encara no s´ha publicat al complet.

Mirabet va presentar les noves cançons però no va oblidar els seus èxits anteriors com Happy Days, o Carpe Diem. En aquesta darrera, el cantautor va preferir baixar a cantar-la entre el públic, com sol fer en els seus concerts. No obstant, en aquesta ocasió el gest va ser més apreciat pel públic, ja que es va col·locar en el primer replà de les escales i amb la Catedral il·luminada de blau com a teló de fons. Després d´aquesta actuació, Mirabet va qualificar l´espai com «un lloc impressionant, al·lucinant». A més, també va recordar que «aquesta ciutat sempre ens tracta molt bé i cada cop que venim gaudim molt». Durant el concert el cantautor va aconseguir fer aixecar el públic en diverses ocasions, que va gaudir de les noves cançons.

El nou disc de Mirabet s´anomena Just so real i serà presentat aquesta primavera, encara que ja s´han publicat algunes cançons (que el públic ja va cantar). El concert va acabar amb el públic dret corejant Wake up i Those little things. Un dels nous singles que s´han publicat aquests dies, Magic, va servir per tancar el concert on van assistir unes 850 persones.