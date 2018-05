Paula Valls: la veu indòmita del festival Strenes

Tinc per hàbit escoltar tots els artistes dels festivals de música de la meva regió de Girona. Poso el nom a l'Spotify i un flaix sonor m'atrapa o em deixa indiferent. Paula Valls és un dels noms als quals retorno sovint. Per plaer. Pel plaer del meu nervi auditiu impactat per aquesta veu salvatge, que surt a raig, com volent escapar, indòmita, de la modulació que intenta imposar-li la propietària.

Havent escoltat l'experiment del primer disc, Black and White (RGB, 2016), no em podia perdre la presentació del segon àlbum, I Am (Satèlite K, 2018), aquest divendres a l´Auditori, en un concert del festival Strenes.

El directe m'ha ratificat la impressió que estem davant una mena de diamant en brut que aprofita al seu favor, sense deixar-se domesticar, l'acadèmia a la qual ha assistit des de menuda aquesta artista de Manlleu de tot just 19 anys d'edat, que s´afirma sense por fent provatures, i que té una fortíssima personalitat que omple sobradament l'escenari. Amb la ingenuïtat dels seus comentaris francs. Amb la gràcia del seu moviment acompassat. Descarada. Que ja ha après a trencar la timidesa. Però, sobretot, amb la seva veu volcànica.

Una veu a seguir. Una veu en el sentit de la física, en el sentit sonor. I una veu en el sentit creatiu. Perquè, salvant algunes versions, Paula és autora de les cançons que canta, majoritàriament en anglès, i alguna en català. El grup pren el nom de Paula Valls.

L´Strenes té ara mateix el valor afegit de la sorpresa i el risc que molts festivals envegen. Amb artistes imprevisibles com Paula Valls que estrenen un disc no difós encara ni a les plataformes digitals. I omplen tot l'aforament. Lluny dels èxits comercials consumats, el festival es manté viu.

Em van emocionar de valent també Judit Neddermann al Teatre Municipal, El Petit de Cal Eril a l'Auditori del centre cultural La Mercè, i Valtonyc a l´escenari a l'aire lliure de la plaça de Catalunya. Un Valtonyc catàrtic va permetre a milers de persones dir –cridar– el que pensen sens por de prohibicions absurdes de tribunals i governs tronats.