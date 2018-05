Ramon Mirabet aixeca el públic de les escales de la Catedral de Girona

Segona nit a les escales de la Catedral de Girona i segon ple absolut. Aquest dissabte ha estat el cantautor català Ramon Mirabet qui ha estrenat els temes del seu tercer treball en un dels escenaris més emblemàtics del Festival Strenes. Un concert que ha descobert un Mirabet més madur, i amb cançons "més estructurades", però igual d'enèrgic quan ha tocat clàssics com 'Carpe Diem' o 'Happy Days'.

El músic no s'ha guardat res i ha fet aixecar el públic en més d'una cançó, especialment al final quan ha baixat a les escales per tocar al costat dels espectadors. Amb 'Those little things' i 'Magic', Mirabet ha tancat un concert que ell mateix ha qualificat d'"especial". La nit però no ha acabat quan el barceloní ha baixat de l'escenari. Aleshores han estat els Mostassa els encarregats de fer ballar els centenars de persones que han seguit la festa a les escales de la Catedral de Girona.

Les 850 persones que han omplert la peculiar platea han vibrat amb un concert que feia dies que tenia totes les entrades venudes. Mirabet, però, no s'ha estat de res i ha repassat els grans èxits de 'Happy Days', disc editat el 2013, i 'Home is where the heart is' del 2016, i que el va catapultar a l'èxit.

El cantautor ha arrencat amb un dels nous temes d'un àlbum que es presentarà aquesta primavera, 'Just so real'. L'ha seguit 'Shake it' i 'Go'. Mirabet però, s'ha posat el públic a la butxaca quan han començat a sonar els primers acords de 'Carpe Diem', del primer disc 'Happy days'.

Ha estat aleshores quan el músic ha baixat amb tota la banda al primer replà de les escales a tocar del públic. Una escena habitual en els concerts de Mirabet, tot i que el marc de la Catedral de Girona ha afegit simbolisme a la cançó. Per a Mirabet tocar en aquest escenari és "una gran manera de presentar" els nous temes. "El lloc és impressionant, al·lucinant. Aquesta ciutat sempre ens tracta molt bé i cada cop que venim gaudim molt", ha reblat.

El concert ha acabat amb el públic dret corejant 'Wake up' i 'Those little things', les dues cançons que han precedit un dels singles que Mirabet ha presentat els últims dies, i que ha servit per cloure el concert, 'Magic'.



Mostassa per tancar la nit

Una de les particularitats d'aquesta edició de l'Strenes és el protagonisme de les escales de la Catedral durant l'últim cap de setmana. Així, després que Mirabet baixes de l'escenari ha estat el torn de Mostassa, que ha presentat el seu darrer treball 'El que vam ser', en un concert gratuït i que ha servit per tancar la nit, en el què ha estat el tercer concert en aquest escenari.

A la mateixa hora que Mirabet, un altre dels grans noms d'aquest Strenes 2018 passava per un altre icònic escenari gironí. El barceloní Dyango feia un repàs a tota la seva carrera en un concert a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona.



Joan Dausà tanca l'Strenes

El festival Strenes abaixa el teló aquest dilluns amb l'últim concert a les escales de la Catedral de Girona. L'encarregat de cloure el certamen és el barceloní Joan Dausà, en un espectacle que té totes les entrades exhaurides des de fa dies. Aquest diumenge, la Sala Montsalvatge omplirà les 1.200 localitats de petits i grans per veure un dels grups infantils amb més recorregut, El Pot Petit.

Tot plegat en un Strenes que apunta ser de rècord, i és que el ritme de venda d'entrades ha estat superior en comparació a anys anteriors. A més, l'organització ha optat per programar més artistes que altres edicions. Entre els més multitudinaris destaquen les actuacions gratuïtes durant la Festa Major de l'Strenes que van omplir la Plaça Catalunya.