Joan Dausà i els seus "gegants" tanquen l'Strenes

Joan Dausà i els seus "gegants" han posat el punt final a la "millor edició" del festival Strenes. A les escales de la Catedral de Girona, el músic ha presentat el seu nou disc davant un públic entregat.

'Ara som gegants', la cançó que dona nom al seu nou disc ha obert el concert de Joan Dausà a les escales de la Catedral de Girona. "Els gegants són totes aquelles persones capaces de vèncer la por, la inseguretat, de trencar amb els records que fan mal", ha explicat el músic que ha afegit que "qualsevol pot ser gegant".

El nou treball de Dausà arriba després de tres anys de silenci. Segons ha explicat, després de l'èxit de 'Jo mai mai' seguia fent concerts seguint una "inèrcia" i necessitava aquest temps de reflexió per descobrir si realment això és el que vol fer. "Havia de parar i veure si realment vull fer concerts i cançons, i he descobert que sí", ha afegit.

Per això, assegura que 'Ara som gegants' és el seu treball "més íntim i més reflexiu". El disc ha tingut molt bona acollida per part del públic i a l'Strenes van exhaurir entrades en només 15 hores. "Ens va fer molt feliços perquè aquesta resposta de la gent et dona energia per continuar treballant i preparant la gira", ha dit.

Per a Dausà la "prova de foc" però ha estat aquesta nit. "És quan es veu com està connectant la gent amb les cançons", ha exposat. A Girona, aquesta prova de foc l'ha superat amb èxit amb un públic entregat que ha començat a aplaudir des de la segona cançó. "Sí, son cançons tristes, però acabem fent "catxondeo"", ha dit Dausà arrancant el riure al públic.

La majoria del repertori han estat els temes del nou disc però Joan Dausà tampoc ha deixat de banda grans èxit com 'Jo mai mai' o 'No pots tancar-nos a tots' (la tocarem mentre hi hagi presos polítics, ha dit Dausà). 'La gran eufòria', que he tancat el concert ha fet posat el públic dempeus, que ha aguantat estoicament les baixes temperatures d'aquest divendres a la nit a Girona.