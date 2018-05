Noguer atribueix a la «discreció» la recuperació de peces de l'arqueta

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha atribuït a la «discreció» la recuperació de dues peces de l'arqueta gòtica de Sant Martirià que estaven desaparegudes des del seu robatori, el 1980, i que han estat trobades a Londres i Brussel·les, segons confirma aquest consistori i el Bisbat de Girona, i tal com va explicar dissabte Diari de Girona després de parlar amb l'advocat Carles Mascort.

Noguer va dir ahir que ja ha vist les dues figures i va recordar que manté ferma la seva voluntat de seguir treballant perquè retornin les cinc que encara no han estat trobades.

L'alcalde va explicar que les dues peces que han arribat a Banyoles es van trobar fa uns mesos i que, després de comprovar que eren les originals, tant l'ajuntament com l'advocat del Bisbat, Carles Mascort, es van posar «a treballar» des de la màxima discreció.

«Si no fos així no s'hauria trobat mai», va afegir Miquel Noguer, qui va remarcar que, «ara, cal ser igual de cautelosos fins que apareguin les altres cinc».

Respecte a les dues peces recuperades, Noguer va detallar que s'hauran de «restaurar i tornar a l'arqueta», a l'hora que va agrairla «molt bona predisposició del Ministeri i de la Generalitat» en tot aquest assumpte.

Les dues figures, que són les de Sant Cristòfol i Santa Anna, es troben «en molt bon estat de conservació», segons l'alcalde, qui desitjaria que les peces estiguessin refetes per les festes de Sant Martirià a final d'octubre, «encara que l'important és que ja estiguin aquí».

De moment no ha transcendit si ha calgut pagar per recuperar les peces, com s'havia fet en ocasions anteriors.