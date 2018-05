Una pedra tosca del Ter que la mar escup a la platja, entre els «Petits Relats» de Compte

Una pedra tosca que una avinguda del Ter va sedimentar al fons marí, quan el riu més cabalós que travessa l'Empordà no havia estat encara domesticat per les preses de Sau i Susqueda. Una pedra tosca que més tard una llevantada va escopir a la platja de l'Estartit. Una pedra tosca que després la gent recollia per tractar-se els ulls de poll. Aquesta és un dels Petits relats que l'artista Josep Maria Compte ha inclòs a l'exposició que té fins el 20 de maig al Palau Solterra de la Fundació Vilacasas a Torroella de Montgrí.

Aquest seguidor de l'art objectual o art trobat, un corrent que té pocs adeptes a Catalunya, exhibeix un total de 9 col·leccions amb 9 quadres o objectes cadascuna, de manera que són en total 81 les històries que ha construït a partir d'objectes recollits que li permeten articular un discurs.

La pedra tosca és només un dels molts objectes curiosos que Josep Maria Compte (Figueres, 1961) té en aquesta mostra. Una exposició que no deixa de tenir relació amb la frase del Llibre de la contemplació de Ramon Llull: «Els homes que guarden els seus tresors i les seves relíquies en les seves caixes». I que també troba inspiració en el «quadrat negre sobre fons blanc» de Malèvitx, l'artista pioner de l'art conceptual.

«Visc íntegrament dedicat a la creació», afirma aquest artista, que fa classes a l'Aula d'Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí, i que creu que l'art ha de servir per estimular la reflexió: «A través de l'obra d'art, hem d'explicar pensaments, més que intentar transmetre sentiments», afirma.