Quico Pi de la Serra i Halldor Mar actuaran al festival Portalblau de l'Escala

Portalblau, el festival d´estiu de l´Escala, ha programat les actuacions de Quico Pi de la Serra i Halldor Mar, que formaran part del cartell del cicle Do Re Vi, una combinació entre música i vi.

Els concerts maridats tindran lloc a l´Alfolí de la Sal amb un aforament limitat a un centenar d´espectadors. El cicle DO RE VI s´organitza amb la col·laboració del Club d´Enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i ?la participació dels cellers d´aquest club Eccoci Vi ?i Vins de Taller.

Un dels grans exponents de la Nova Cançó?, Quico Pi de la Serra, arriba al Festival Portalblau ?per presentar el seu darrer disc, que és el seu 22è treball, el dia 21 de juliol.

El dia anterior, el 20 de juliol, Halldor Mar ?serà l´encarregat de pujar a l´escenari de l´Alfolí de la Sal. El cantautor presentarà les seves versions de clàssics catalans en anglès. Nascut a Reikiavik, capital d´Islàndia, va venir a Catalunya l´any 1986 per aprofundir en el seu coneixement de la guitarra clàssica, a l´Escola Luthier d´Arts Musicals?.

Les actuacions dels dos cantautors es combinaran amb vins del celler Ecocci Vi, de Sant Martí Vell. La sommelier Clara Antúnez?, de La Gastronòmica, ?serà l´encarregada del maridatges. La resta de programacióes farà pública el pròxim dia 7 de maig.