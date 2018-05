Madrenas defensa una "brutal" inversió de 3.650.000 euros en formació i creació artística

Un 77% del públic considera "excel·lent" l'oferta cultural de la ciutat de Girona, segons una de les conclusions d'un estudi dirigit pel gestor cultural Jaume Colomer i realitzat per l'empresa Bissap que ha inclòs enquestes a 15.000 usuaris, i que revela que l'assignatura pendent continua essent la valoració crítica que emana del públic més jove, un sector al qual encara li costa d'assistir als equipaments culturals.

Un altre aspecte que revela l'estudi és l'"alta densitat" de l'oferta cultural gironina i, sobretot, que hi ha un gran nombre d'operadors privats, un centenar, si bé l'Ajuntament, des del sector públic, és el principal operador, ja que està implicat en dos terços de les activitats programades, incloent-hi l'oferta dels centres cívics.

L'Ajuntament ha presentat aquest dimecres l'estudi o "mapa cultural" que ha servit a l'alcaldessa, Marta Madrenas, per refermar-se en l'aposta de fer inversió pública a favor dels artistes que volen constituir les seves pròpies empreses culturals, fet que ha de contribuir a la "transformació de la ciutat" i també ha de ser una porta a la dinamització de l'economia.

Madrenas ha recordat en la presentació de l'estudi que l'equip de govern disposa d'una quantitat "brutal" de 3.650.000 euros que es destinaran a ajudes a artistes per a la creació i la formació. Aquesta inversió sorgeix de la subvenció europea recentment aprovada PECT (Projecte d'especialització i competitivitat territorial), que aporta segons l'alcaldessa un 50% de la inversió, més l'altre 50% a repartir a parts iguals entre l'Ajuntament i la Diputació de Girona.

Madrenas i el regidor de Cultura, Carles Ribas, van explicar que l'aprovació de la subvenció europea permetrà posar tot seguit mans a l'obra de reforma de l'antic cinema Modern i que, mentrestant, es començarà la contractació de personal per a l'oficina que ha d'ajudar els creadors a constituir-se en empreses i també a impulsar "eines de formació i impuls de la creativitat".

Mentre es facin les obres a l'antic Modern, aquesta oficina estarà situada al Centre Cultural La Mercè.

Per l'alcaldessa, en els darrers tres anys del seu mandat la política cultural ha fet un salt que ha permès passar de l'estricta difusió de les activitats al suport a la formació i la producció creativa. Va citar com a exemples concreta l'obertura del nou Bòlit al Pou Rodó, el treball a favor del "talent jove" que fa La Marfà, el projecte de museu de la Casa Pastors, els bons resultats de l'espai La Volta de Sant Narcís i sense oblidar la feina de La Mercè i el projecte del Nou Modern com a "focus de les arts escèniques i visuals".



Un 60% del públic és gironí



Una altra conclusió de l'estudi, que ha inclòs una enquesta a 15.000 persones del Club Girona Cultura, és que el 60% dels consumidors de cultura dels equipaments estudiats són gironins, de la ciutat de Girona, mentre que un 40% són de fora de la ciutat, fet que revela "una capacitat d'atracció important".

D'altra banda, La CUP-Crida per Girona ha fet una primera valoració del mapa cultural de Girona. La formació considera que el document constitueix una bona diagnosi de l'estat de la cultura a la ciutat, i reclama al govern que "fixi un calendari i una metodologia per elaborar un pla estratègic de cultura que parteixi de les conclusions del mapa cultural".

Els cupaires consideren "alarmants" les dades del mapa cultural referents a la hipercentralització de l'activitat cultural, que es concentra majoritàriament al Barri Vell, al Mercadal i a l'Eixample, al desequilibri en la inversió pública cultural als barris, i al "gran buit existent" en l'àmbit de la formació i la creació cultural.