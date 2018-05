Adrià Pujol rep el Premi Serra d'Or per la traducció de «L'eclipsi», de Perec

Adrià Pujol Cruells s'ha endut el Premi Crítica Serra d'Or a la Traducció per la versió catalana de L'eclipsi, una inclassificable obra de l'escriptor de culte francès George Perec. Si en l'original en francès era la lletra «E» la que brillava per la seva absència al llarg de les pàgines, Adrià Pujol va prescindir de la lletra «A» en català.

Només de conèixer-se els gua­nyadors dels premis Serra d'Or 2018, la xarxa es va omplir ahir de missatges de felicitació i enhorabona a l'escriptor empordanès, que és col·laborador del Diari de Girona, on també va publicar una columna prescindint de la lletra «A».

D'altra banda, els premis Serra d'Or, que són honorífics, també han reconeugut la feina de Josep Lluís Badal, Teresa d'Arenys, Mercè Ibarz i Marc Gil.

Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, de Josep Lluís Badal, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or de Novel·la 2018. Teresa d´Arenys. Obra poètica (1973-2015), de Teresa d'Arenys, ha rebut el premi de poesia. L'amic de la finca roja, de Mercè Ibarz, ha estat l'obra distingida en la categoria d'assaig.

Els guardons també distingeixen obres de recerca, concretament Barcelona al servei del Nuevo Estado. Depuració de l'Ajuntament durant el primer Franquisme, de Marc Gil, i Atles dels ocells nidificants de Barcelona, de l'Institut Català d'Ornitologia.

A més, L'ambassadeur de la République des Lettres. Vie et oeuvre de Robert Robert i Casacoberta (1823-1873), de Julien Lanes Marsall, ha rebut el Premi Crítica Serra d'Or de Catalanística 2018.

Pel que fa a l'apartat de Teatre, l'obra de Pau Miró Un tret al cap ha aconseguit el guardó al text de teatre català. El treball Medusa, dirigit per Aleix Fauró i Isis Martín, ha estat reconegut com a millor espectacle teatral. I el premi a l'aportació més interessant ha estat per a Marta Carrasco per Perra de Nadie.

Finalment, el Premi Crítica Serra d'Or Infantil 2018 l'ha aconseguit l'obra I aquí dins, qui hi ha?, amb text de Mar Benegas i il·lustració de Lalalimola, el nom que utilitza la dibuixant Sandra Navarro. El premi en l'apartat juvenil ha estat per a Una bala per al record, de Maite Carranza. I el Premi Crítica Serra d'Or Coneixements 2018 per a Ports, de Víctor Medina.