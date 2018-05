Drexler, Dausà, Mirabet i Neddermann actuaran al Fòrum Romà d'Empúries

El Fòrum Romà d'Empúries (Alt Empordà) comptarà amb les actuacions de Jorge Dexler, Judit Neddermann, Ramon Mirabet, The Excitements, Joan Dausà i Paula Valls, que presentaran els seus darrers treballs. El festival, que arriba enguany a la cinquena edició, se celebrarà del 3 a l'11 d'agost. Dexler i Neddermann obriran el cartell el divendres3 d'agost i els seguiran Mirabet i The Excitements el dissabte 4. El dissabte 11 serà el torn de Dausà i Valls. El certamen es va celebrar per primera vegada l'any 2014 sota l'organització de TEMproductions, amb la col·laboració del Museu d'Arqueologia Catalunya-Empúries, i des d'aleshores ha programat una vintena de concerts amb més de 15.000 espectadors.

