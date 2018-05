Torroella reviu la música tradicional en homenatge a Bartók, Dvorák i Janácek

La 38a edició del Festival de Torroella de Montgrí ha presentat la programació que s'oferirà entre l'1 i el 19 d'agost i el concert inaugural del 14 de juliol. El certamen apostarà pels compositors que van buscar en la música popular i folklòrica la font d'inspiració per crear les seves obres.

Per això s'interpretaran treballs de compositors com Bartók, Antonín Dvorák, Leos Janácek, Joaquín Turina o Joaquín Rodrigo. Un any més, la música antiga tindrà el seu protagonisme en cinc concerts, dos monogràfics de Bach i un d'homenatge al compositor barroc Joan Cererols.

El festival recuperarà espais emblemàtics de Torroella i s'inaugurarà amb un concert de l'Accademia Bizantina. Entre els noms d'aquesta edició hi ha el duo de violins de Lina Tur i Enrico Onofri, l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el guitarrista Pepe Romero oferiran 'Concierto de Aranjuez', l'Accademia del Piacere, The Brahms Project, Rocío Márquez o el pianista Joaquín Achúcarro.