La UPF acollirà del 2 al 4 de juliol el congrés europeu de referència en immigració

El campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona acollirà el mes de juliol vinent el congrés europeu de referència en immigració, en el qual s'espera la participació d'uns 700 especialistes que analitzaran les causes i conseqüències de les mobilitat humana a Europa. Amb el títol Europa, Migracions i el Mediterrani: mobilitats humanes i reptes interculturals, el congrés, que és la trobada anual de la xarxa d'IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion), se celebrarà del 2 al 4 de juliol, organitzat pel grup d'investigació en migracions GRITIM de la UPF.

Segons va avançar el catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, director GRITIM-UPF i president del congrés, Ricard Zapata-Barrero, l'objectiu de la trobada, que ja ha obert les seves inscripcions (el termini acaba l'1 de juny), és crear sinergies entre els experts per desenvolupar programes i polítiques públiques d'investigació sobre migracions en el Mediterrani. També vol remarcar la dimensió geogràfica de la migració i acostar-se a les mobilitats humanes com una realitat, un recurs i una oportunitat per connectar societats i ciutats en aquesta zona. D'una altra banda, el congrés també prestarà atenció a àmbits específics dels estudis de migració, com el transnacionalisme, la superdiversitat, la solidaritat, la diàspora i el codesenvolupament, i els relacionarà amb idees més àmplies sobre drets humans, democràcia i liberalisme. El congrés comptarà amb més de 130 sessions, incloent panells d'investigació, tallers d'immigració, tallers de llibres i sessions de treball per a grups d'investigació.